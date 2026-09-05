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Американський оркестр відмовився від виступів із російським скрипалем Рєпіним

Ірина Маймур 05 вересня 2026
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Американський оркестр відмовився від виступів із російським скрипалем Рєпіним

Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним. Музикант мав виступити з оркестром 6 і 7 листопада та виконати Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича. В ASO зазначили, що рішення ухвалили за взаємною згодою з Рєпіним.

В офіційній заяві оркестр зазначив, що сторони дійшли висновку: «нинішні обставини не сприяють успішній співпраці». ASO також пояснив, що пріоритетом залишається можливість слухачів безперешкодно насолоджуватися живою музикою.

Самі концерти не скасовують — оркестр найближчим часом оголосить оновлену програму. Усі придбані квитки залишаються дійсними, також їх можна буде обміняти на інший виступ оркестру.

У заяві ASO та Рєпін зазначили, що поділяють «бажання покласти край війні, яка спричинила незмірні страждання та руйнування». Водночас сторони висловили сподівання, що в майбутньому їхня мистецька співпраця стане можливою.

Рішення оголосили після того, як 26 серпня Посольство України у США закликало оркестр скасувати участь російського музиканта в листопадових концертах. Дипломати нагадали, що 21 лютого 2024 року Рєпін виступив із Державним Кремлівським оркестром на концерті, організованому фондом Кремля до російського Дня захисника Вітчизни.

Ще в червні активісти у США створили петицію із закликом відмовитися від виступів скрипаля в Аннаполісі. Водночас у своїй заяві ASO прямо не пов’язує рішення про скасування співпраці ані зі зверненням українського посольства, ані з петицією.

Раніше від запланованих виступів Рєпіна відмовлялися й інші оркестри. Зокрема, Маннгаймська філармонія в Німеччині також скасувала концерт після звернення українського посольства.

Фото на обкладинці: Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO)
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