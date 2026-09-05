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В Обухові відкрили оновлений «Сільпо» з дизайном, натхненим японським оригамі

Ірина Маймур 05 вересня 2026
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В Обухові на Київщині 4 вересня відкрився оновлений «Сільпо» з інтер’єром, натхненим японським мистецтвом оригамі. У просторі використали паперові інсталяції, схеми складання фігур і локальні мотиви, пов’язані з містом. Про це повідомила пресслужба мережі.

У «Сільпо» пояснюють вибір теми тим, що в Обухові працює великий паперовий комбінат. Цей зв’язок обіграли в оформленні магазину через паперові форми та декоративні конструкції.

Біля входу встановили інсталяцію, натхнену Змієвими валами. Над відділом овочів і фруктів розмістили паперові ліхтарики у формі фруктів, а на стінах — схеми оригамі з покроковими інструкціями, за якими можна скласти об’ємні фігури.

Вивіски в магазині також стилізували під складений папір. Інтер’єр оформили в стилі japandi — поєднанні японського мінімалізму та скандинавської простоти. У просторі переважають природні матеріали, бежеві та сірі відтінки.

Площа оновленого супермаркету становить 1034 м². Він працює щодня з 8:00 до 23:00.

Фото: «Сільпо»
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