Школярам Лос-Анджелеса заблокували ШІ на навчальних пристроях

Об’єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса заблокував учням усіх класів доступ до більшості генеративних ШІ-інструментів на шкільних пристроях і облікових записах. Обмеження діятиме протягом 2026–2027 навчального року, поки округ розроблятиме постійні правила використання технології, пише The New York Times.

На учнівських акаунтах стали недоступними чатбот Gemini, режим AI Mode у пошуку Google та ШІ-помічники в Google Classroom, Docs, Sheets і Slides. Водночас у звичайному пошуку Google школярі й надалі можуть бачити автоматично згенеровані ШІ-огляди — округ поки не має технічної можливості повністю їх вимкнути.

Обмеження стосується саме шкільної цифрової системи. Воно не поширюється на особисті пристрої та облікові записи учнів поза нею.

Учителі зберігають доступ до генеративного ШІ на пристроях округу. Окремий комітет шкільної ради вивчатиме, як надалі використовувати такі інструменти для підготовки уроків, оцінювання робіт, зворотного зв’язку учням та спілкування з батьками.

У самій шкільній раді водночас дискутують, чи варто так само обмежувати старшокласників. Її член Ніколас Мелвойн вважає, що старшим учням варто дозволити працювати з ШІ під контролем учителів і за чіткими правилами, оскільки ці навички можуть знадобитися їм у коледжі та на роботі.

Лос-Анджелес запровадив ширше за віком обмеження, ніж Нью-Йорк. Там більшість генеративних ШІ-інструментів заборонили для учнів до восьмого класу включно, тоді як старшокласникам планують викладати ШІ-грамотність і дозволяти участь у контрольованих пілотних програмах.

Дискусія про використання ШІ в американських школах посилилася через випадки списування, помилкові відповіді чатботів та побоювання щодо того, як постійне використання таких інструментів може впливати на самостійне мислення учнів. Водночас прихильники ШІ в освіті вказують, що чатботи можуть працювати як додатковий інструмент для пошуку інформації та пояснення складних тем.

Для Лос-Анджелеса це також зміна попереднього підходу до технології. У 2024 році округ запустив власного ШІ-помічника для учнів Ed, однак проєкт згорнули після банкрутства компанії-розробника AllHere. Лос-Анджелеський округ є другим за розміром у США — у його школах навчається понад пів мільйона дітей.