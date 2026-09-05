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ООН підтримала мапу світу, яка точніше показує розміри Африки

Ірина Маймур 05 вересня 2026
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Генасамблея ООН підтримала використання Equal Earth — проєкції мапи світу, яка точніше передає реальні розміри материків, зокрема Африки. За резолюцію проголосували 164 держави, США виступили проти, а Україна та ще п’ять країн утрималися, пише AP.

Резолюцію ініціювала Того за підтримки країн Африканського Союзу та громадських організацій. Вона не забороняє звичну проєкцію Меркатора і не зобов’язує країни переходити на Equal Earth — урядам та установам лише рекомендують частіше використовувати її для мап світу.

Equal Earth створили у 2018 році. Це один зі способів перенести поверхню Землі на плоску мапу так, щоб краще зберегти реальне співвідношення площ країн і материків.

Найпростіше різницю побачити на прикладі Африки та Гренландії. На поширеній мапі в проєкції Меркатора вони можуть здаватися приблизно однаковими за розміром. Насправді ж Африка майже у 14 разів більша за Гренландію, і Equal Earth показує цю різницю значно точніше.

Проєкцію Меркатора створив фламандський картограф Герард Меркатор у XVI столітті насамперед для морської навігації. Її особливість у тому, що території ближче до полюсів на мапі сильно збільшуються. Через це, наприклад, Гренландія виглядає непропорційно великою, а Африка та Південна Америка — меншими у порівнянні з нею.

Для навігації проєкція Меркатора досі залишається корисною. Однак на звичайних мапах світу такі спотворення можуть створювати неправильне уявлення про реальні розміри материків і країн.

Перед голосуванням міністр закордонних справ Того Роберт Дюссе заявив, що «карти формують наше розуміння світу» та впливають на освіту й суспільне сприйняття. Організація Africa No Filter, яка підтримувала кампанію, закликала ширше використовувати мапи з точнішим співвідношенням площ у школах, підручниках, медіа, бізнесі та цифрових сервісах.

Окрім України, під час голосування утрималися Сербія, Естонія, Грузія, Литва та Молдова.

Раніше проєкція Equal Earth опинилася в центрі уваги в Україні через ілюстрацію The Guardian. У матеріалі видання порівнювали дві мапи світу — у проєкціях Меркатора та Equal Earth. На одній із них тимчасово окупований Крим був візуально відокремлений від материкової України.

Фото: Handout / Equal Earth / AFP
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