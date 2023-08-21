Ягідне желе: простий та корисний літній десерт

Якщо ти не знаєш, що робити з ожиною та вишнею (або будь-якими іншими ягодами) в холодильнику, цей рецепт саме для тебе. Це чудовий десерт, смачний і корисна. Чудова літня альтернатива тістечкам. Секретами приготування ділиться Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.

Інгредієнти на 1 порцію:

Ягоди - на смак (наприклад, можна взяти по 30 грамів малини, ожини, аґрус та вишні)

Цукор – 50 г

Желатин в порошку – 3 г

Вода – 500 мл

Лимон – 170 г

Як готувати: