Ягідне желе: простий та корисний літній десерт

Якщо ти не знаєш, що робити з ожиною та вишнею (або будь-якими іншими ягодами) в холодильнику, цей рецепт саме для тебе. Це чудовий десерт, смачний і корисна. Чудова літня альтернатива тістечкам. Секретами приготування ділиться Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.
Інгредієнти на 1 порцію:
- Ягоди - на смак (наприклад, можна взяти по 30 грамів малини, ожини, аґрус та вишні)
- Цукор – 50 г
- Желатин в порошку – 3 г
- Вода – 500 мл
- Лимон – 170 г
Як готувати:
- Підготуй желатин: розчини у склянці води один пакетик і залиш набухати хвилин на 10-15.
- Потім вичави у желатин сік одного лимону, додай цукор і решту води. Підігрій цю масу на низькому вогні, постійно помішуючи, допоки цукор і желатин повністю розчиняться. Дай масі трошки охолонути. Трошки! Желе не має "схопитися".
- Виклади у високий стакан ягоди. За допомогою столової ложки залий ягоди желейною масою та постав десерт у холодильник. Вже буквально за годину ягідне желе готове!
Лайфхак від Марко: замість води під час приготування желе можеш використовувати свій улюблений сік, так буде ще смачніше.