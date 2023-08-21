Ягідне желе: простий та корисний літній десерт

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Марія Банько
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Якщо ти не знаєш, що робити з ожиною та вишнею (або будь-якими іншими ягодами) в холодильнику, цей рецепт саме для тебе. Це чудовий десерт, смачний і корисна. Чудова літня альтернатива тістечкам. Секретами приготування ділиться Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.

Інгредієнти на 1 порцію:

  • Ягоди - на смак (наприклад, можна взяти по 30 грамів малини, ожини, аґрус та вишні)
  • Цукор – 50 г
  • Желатин в порошку – 3 г
  • Вода – 500 мл
  • Лимон – 170 г

Як готувати:

  1. Підготуй желатин: розчини у склянці води один пакетик і залиш набухати хвилин на 10-15.
  2. Потім вичави у желатин сік одного лимону, додай цукор і решту води. Підігрій цю масу на низькому вогні, постійно помішуючи, допоки цукор і желатин повністю розчиняться. Дай масі трошки охолонути. Трошки! Желе не має "схопитися".
  3. Виклади у високий стакан ягоди. За допомогою столової ложки залий ягоди желейною масою та постав десерт у холодильник. Вже буквально за годину ягідне желе готове!

    Лайфхак від Марко: замість води під час приготування желе можеш використовувати свій улюблений сік, так буде ще смачніше.

Опубліковано: 21 серпня 2023
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