Бренд Kodak представив SlideTag — цифрову фоторамку розміром із брелок, яка також допомагає знаходити загублені речі. Її можна прикріпити до ключів або сумки, а на маленькому екрані показувати власні фотографії. Ціна новинки — $34,99.

SlideTag оснащений кольоровим екраном діагоналлю 1,54 дюйма, який працює за технологією електронного чорнила (E-ink). Пристрій може зберігати до 12 зображень і показувати їх по черзі. Фотографії завантажуються зі смартфона через Bluetooth за допомогою застосунку Kodak Memory Link. На екран також можна вивести контактні дані, QR-код, список справ або таймер зворотного відліку.

Брелок працює і як трекер для пошуку речей. Він підтримує сервіси Apple Find My («Локатор») та Google Find Hub, через які можна визначати місцеперебування загублених предметів. Якщо ключі або сумка десь поблизу, SlideTag можна змусити подати звуковий сигнал.

За даними виробника, Bluetooth працює на відстані до 30 метрів на відкритій місцевості. При цьому SlideTag не має функції точного пошуку за допомогою технології UWB, яка доступна в деяких інших трекерах.

Дизайн новинки натхнений рамками для діапозитивів Kodachrome 1935 року. Це невеликі картонні рамки зі знімками, які раніше вставляли в проєктор, щоб показувати фотографії на екрані.

SlideTag випускають у дев’яти варіантах оформлення, один із яких секретний. Брелоки продають у коробках-сюрпризах: покупець не знає, який дизайн йому дістанеться, доки не відкриє упаковку. Шанс отримати секретну версію становить 1 до 64.

Одна коробка коштує $34,99. Також можна придбати набір із восьми коробок без повторення дизайнів.

Розміри брелока становлять 39,3 × 46 × 7,58 мм, а вага — 16,6 грама. Він працює від змінної батарейки CR2032 та має захист від пилу й бризок.