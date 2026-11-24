Документальний фільм британського телеканалу Sky News «24 години в зоні ураження» (24 Hours in the Kill Zone) про українських нацгвардійців здобув міжнародну телевізійну премію «Еммі» в категорії «Новини». Переможців оголосили 23 листопада на 54-й церемонії International Emmy Awards у Нью-Йорку.

Стрічку знімали в жовтні 2025 року на сході України. Знімальна група на чолі з кореспондентом Джоном Спарксом провела добу разом із бійцями батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

Журналісти показали, як військові працюють у так званій зоні ураження — ділянці поблизу фронту, де пересування особливо небезпечне через постійне спостереження та атаки російських дронів.

Одним із центральних епізодів фільму стала евакуація пораненого військового за допомогою наземного роботизованого комплексу. Знімальна група зафіксувала, як бійці намагалися доправити побратима до медиків попри загрозу нових атак.

Над фільмом працював український продюсер Азад Сафаров.

«Поки ви спали, ми виграли», — написав він у Facebook після оголошення переможців. Продюсер подякував бійцям батальйону «Сила Свободи» та зазначив, що кореспондент Джон Спаркс згадав підрозділ у своїй промові під час нагородження.

Міжнародну премію «Еммі» присуджує Міжнародна академія телевізійних мистецтв і наук за телевізійні роботи, створені за межами США. Цьогоріч переможців визначили у 16 категоріях, зокрема в документалістиці, новинах, комедії та драматичних серіалах.