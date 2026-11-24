Документальний фільм студії A24 «Ти побачиш все» (You Can See Everything) про засновницю скандального стартапу Theranos Елізабет Голмс зібрав понад $100 мільйонів у світовому прокаті, повідомляє The Guardian.

Фільм починається за 34 дні до ув’язнення Голмс. Вона запрошує знімальну групу документувати її повсякденне життя. Те, що спочатку задумувалося як портрет засудженої підприємниці, перетворюється на трирічне дослідження її історії, у якому режисери намагаються розібратися, наскільки можна довіряти побаченому перед камерою.

Елізабет Голмс заснувала біотехнологічну компанію Theranos, яка обіцяла проводити десятки медичних аналізів за кількома краплями крові з пальця. Стартап залучив сотні мільйонів доларів інвестицій, але згодом з'ясувалося, що його технології не працюють так, як заявляла компанія. У 2022 році Голмс засудили за шахрайство щодо інвесторів до 11 років і трьох місяців ув’язнення. Відбувати покарання вона почала у травні 2023 року.

Режисерами стрічки стали канадський комік Нейтан Філдер, відомий за шоу «Нейтан для вас» (Nathan for You) та «Репетиція» (The Rehearsal), і документаліст Ленс Оппенгайм, який зняв фільми «Якийсь рай» (Some Kind of Heaven) та «Світ сперми» (Spermworld).

Проєкт створювали без широкого публічного розголосу. У вересні 2026 року його несподівано представили на кінофестивалі в Теллурайді, а 16 жовтня фільм вийшов в американський прокат.

За даними Hypebeast, стрічка заробила $93,4 мільйона в Північній Америці та ще близько $9 мільйонів в інших країнах. Виробничий бюджет оцінюють приблизно в $7 мільйонів. «Ти побачиш все» став одним із найкасовіших документальних фільмів останніх років.

В український прокат вона вийде 10 грудня. Дистриб'ютором стрічки виступає компанія Adastra Cinema. Глядачі зможуть подивитися фільм мовою оригіналу з українськими субтитрами або з повним закадровим перекладом.