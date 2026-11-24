Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили експериментальну систему InSituWear, яка виготовляє текстильні вироби безпосередньо на тілі людини. Замість викрійок і шиття вона використовує роботизовану руку, яка формує тонкі полімерні волокна навколо тіла, пише designboom.

Технологію розробила група Critical Matter Group у MIT Media Lab під керівництвом Бехназ Фарахі. Форма майбутнього виробу залежить від рухів робота, натягу волокон та контурів тіла людини.

Система використовує полікапролактон (PCL) — пластик, який плавиться за відносно низької температури. Робот витягує нагрітий матеріал у тонкі нитки діаметром від 0,03 мм і прокладає їх навколо тіла за запрограмованими траєкторіями. Волокна охолоджуються до безпечної для шкіри температури ще до контакту з нею, після чого твердіють і зберігають форму.

Змінюючи напрямок і щільність волокон, дослідники можуть робити окремі ділянки виробу гнучкішими або жорсткішими.

Команда вже створила два прототипи. Перший — напівпрозорий рукав завдовжки 35 см, який робот виготовив безпосередньо на передпліччі людини приблизно за 22 хвилини. Тонкі білі нитки утворюють сітку, що повторює форму руки.

Другий прототип — рукавичка, яку виготовили за 15 хвилин. Вона змінює колір, коли один із пальців торкається великого. У цей момент замикається електричне коло, вбудовані дроти нагріваються, а спеціальні пігменти змінюють колір волокон. Рукавичка також реагує на зміну температури тіла.

Під час випробувань на розтягнення створений текстиль продемонстрував механічні характеристики в межах діапазону, властивого шовку, бавовні та льону.

Наразі InSituWear залишається експериментальною технологією. Під час виготовлення виробу людина має сидіти нерухомо, а робот працює за заздалегідь заданими траєкторіями. Надалі дослідники планують навчити систему підлаштовуватися під рухи тіла та продовжити випробування матеріалів і безпеки роботи.

Технологію також тестують для створення легких просторових конструкцій. У майбутньому її можуть застосовувати у виробництві меблів та архітектурі.