Неаполітанські мідії: дуже смачний та простий рецепт

Почисть мідії: промий та відірви руками "волосся".

Лайфхак: готуй лише ті мідії, мушлі яких щільно закриті. Так можна бути певним, що вони свіжі. Відразу після того, як почистиш, мідії треба приготувати: залишати на наступний день не можна.