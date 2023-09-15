Неаполітанські мідії: дуже смачний та простий рецепт

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Марія Банько
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Готуємо мідії за рецептом з Неаполя. Секретами приготування з БЖ поділився Марко Черветті, італієць, мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.

Інгредієнти:

  • Мідії – 500 г
  • Оливкова олія – 40 г
  • Біле вино – 100 мл
  • Томатний соус – 170 г
  • Гострий перець (свіжий) – 1 шт
  • Часник – 7 г
  • Петрушка – 25 г
  • Хліб – 90 г

Як готувати:

  1. Почисть мідії: промий та відірви руками "волосся".
    Лайфхак: готуй лише ті мідії, мушлі яких щільно закриті. Так можна бути певним, що вони свіжі. Відразу після того, як почистиш, мідії треба приготувати: залишати на наступний день не можна.

  2. Підігрій у великій каструлі оливкову олію, кинь туди перчину чилі, очищений зубчик часнику і нарізану петрушку. Перемішай і додай мідії. Знову перемішай, влий біле вино і томатний соус. Тушкуй на середньому вогні.

  3. Щойно всі мідії відкриються, вони готові! Подавай в глибокій тарілці з брускетами.
    Лайфхак: Щоб приготувати брускеті, змасти скибку хліб оливковою олією та обсмаж з обох боків.

Опубліковано: 15 вересня 2023
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