Неаполітанські мідії: дуже смачний та простий рецепт

Готуємо мідії за рецептом з Неаполя. Секретами приготування з БЖ поділився Марко Черветті, італієць, мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.
Почисть мідії: промий та відірви руками "волосся".
Лайфхак: готуй лише ті мідії, мушлі яких щільно закриті. Так можна бути певним, що вони свіжі. Відразу після того, як почистиш, мідії треба приготувати: залишати на наступний день не можна.
Підігрій у великій каструлі оливкову олію, кинь туди перчину чилі, очищений зубчик часнику і нарізану петрушку. Перемішай і додай мідії. Знову перемішай, влий біле вино і томатний соус. Тушкуй на середньому вогні.
Щойно всі мідії відкриються, вони готові! Подавай в глибокій тарілці з брускетами.
Лайфхак: Щоб приготувати брускеті, змасти скибку хліб оливковою олією та обсмаж з обох боків.