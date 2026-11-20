У ніч проти 20 листопада в Києві внаслідок російського удару було повністю знищено знімальний павільйон кіностудії Довженка, де компанія Fresh Production Group працювала над фільмом «Будинок “Слово”. Нескінчений роман». Про це повідомила команда стрічки в соціальних мережах.

«Для нашої команди цей павільйон був значно більшим, ніж просто знімальна локація. Тут ми відтворювали історію українських митців, чиї життя та творчість намагався знищити радянський режим», — зазначили творці фільму.

Команда провела паралель між репресіями української інтелігенції у XX столітті та сучасними російськими атаками на культурні простори й місця, де створюють українське кіно.

Попри втрату павільйону, Fresh Production Group продовжує працювати над новими проєктами. Кінематографісти також заявили про намір створити новий знімальний простір. Терміни його відновлення поки не назвали.

«Ми втратили павільйон, але не втратили можливості продовжувати свою справу», — наголосили в команді.

«Будинок “Слово”. Нескінчений роман» — історична драма режисера Тараса Томенка про українських письменників, які мешкали в однойменному будинку в Харкові у 1920–1930-х роках. Стрічка розповідає про творче середовище тогочасного міста та переслідування митців радянським режимом.

Світова прем’єра фільму відбулася у 2021 році на Варшавському міжнародному кінофестивалі. В український прокат він вийшов 9 травня 2024 року. За підсумками 2024-го стрічка зібрала близько 18,6 мільйона гривень, а кількість проданих квитків сягнула 123 тисяч. Фільм залишався в українському кінопрокаті до листопада 2025 року.

Кіностудія Довженка вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Під час атак на Київ 2 та 15 червня були пошкоджені 18 будівель, інженерні мережі та об’єкти культурної спадщини на території студії. Найбільших втрат зазнав костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання. Водночас працівникам вдалося врятувати архів із близько 600 фільмів.

У ніч проти 7 жовтня уламки російської ракети пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів. На території студії виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Люди тоді не постраждали.