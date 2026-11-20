Унаслідок російських атак у Києві постраждали Володимирський собор, Національний музей історії України у Другій світовій війні та інші історичні споруди. В Одесі пошкоджено 12 об’єктів культурної спадщини в історичному центрі міста. Про це повідомило Міністерство культури України.

У Володимирському соборі внаслідок атаки російських безпілотників вибило вікна разом із рамами та пошкодило карнизи. Водночас настінні розписи та конструктивні елементи храму вціліли. Остаточний масштаб пошкоджень фахівці ще встановлюють.

Володимирський собор — пам’ятка архітектури національного значення, зведена у другій половині XIX століття. Храм відомий своїми монументальними розписами, над якими працювали, зокрема, Михайло Врубель, Віктор Васнецов і Михайло Нестеров.

У ніч проти 20 листопада вибухова хвиля також пошкодила Зал Слави та вхідну групу головного корпусу Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це вже третє пошкодження меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, розбито панорамні вікна Залу Слави, на яких розміщена фотовиставка United by Liberty («Об’єднані Свободою»). Експозиція присвячена 140-річній історії Статуї Свободи в Нью-Йорку. У музеї зазначили, що виставка продовжує діяти попри пошкодження.

Серед інших об’єктів Києва, які постраждали внаслідок останніх атак, — Михайлівський Золотоверхий собор, будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації на території колишньої садиби Михайлівського монастиря, головний корпус університету імені Михайла Драгоманова, Пейзажна алея та міст Патона.

Також пошкоджено садибу Нечаєвих, відому як Будинок Вишневського, на Контрактовій площі, 7. Споруду звели у 1798 році, а в 1860-му перебудували. Це один із найстаріших збережених житлових будинків Подолу. Пошкоджень зазнала й історична будівля, у якій розміщується посольство Нідерландів.

В Одесі внаслідок російського удару 18 листопада постраждали 12 об’єктів культурної спадщини в історичному центрі міста. Серед них — палац Каліо, пам’ятка архітектури національного значення, та римо-католицький собор Успіння Пресвятої Богородиці, зведений у 1849–1853 роках.

Також у переліку Мінкульту — житлові будинки Зоншейна, Леслі та Кітовера, прибутковий будинок Чернігова (Шестопала) й будинок Залужного, у якому мешкав український літературознавець і бібліограф Михайло Комаров. У його родині свого часу гостювала Леся Українка.

Історичний центр Одеси з 2023 року входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває у Списку спадщини під загрозою. ЮНЕСКО засудила атаку 18 листопада та заявила про готовність допомогти з оцінкою пошкоджень.

За даними Мінкульту, станом на 20 листопада в Одесі від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 212 об’єктів культурної спадщини. Загалом в Україні станом на кінець жовтня 2026 року внаслідок російської агресії постраждали 2185 об’єктів культурної спадщини та 2686 закладів культури.

Наразі фахівці обстежують пошкоджені споруди, фіксують руйнування й оцінюють їхні масштаби.