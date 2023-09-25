11 виробників комбучі в Україні

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Марія Банько
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Антипросекко, “Паляниця”, "водний кефір", комбуча зі смаком троянди та ялівцю... Фантазія виробників не знає меж.

Взагаді комбуча - це натуральний ферментований напій, що готується на основі симбіотичної культури чайного гриба, зеленого чи чорного чаю та цукру з додаванням натуральної ароматичної складової.
Напій містить пробіотики, що корисні для травлення, та допомагає відновити організм. Також він просто смачний, а легка ігристисть робить комбучу чудовою альтернативою алкогольним напоям.

Розповідаємо, хто виробляє комбучу в Україні та які смаки варто спробувати.

Культурна комбуча


Компанію “Комбуча Україна” було створено в 2022 році. Виробництво розташоване в Ірпені, до проектування обладнання залучалися науковці.
Для приготування напоїв використовуються лише натуральні рослинні продукти, ароматичні основи трав та фруктів.

Оформлення пляшок стилізоване під творчість художниці Марії Примаченко. В асортименті - комбуча класична, апельсинова та з імбиром. Замовити можна на сайті компанії або придбати у фірмовому магазині в Ірпені. Діють знижки та акції.

Ціни: комбуча в асортименті - 65 грн/пляшка 0,33 л; 80 грн/пляшка 1 л.

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Боїм. Гастромандри

Сімейний бізнес зі створення соусів, джемів, карамелей та комбучі, що знаходиться у Львові. Починали з кухні в 6 квадратних метрів, а зараз мають сертифіковане виробництво. На створення продуктів надихаються в подорожах.

В лінійці “Боїм” - сім видів комбучі. Є класична, а також з лемонграсом, імбиром, ялівцем, трояндою, обліпихою та з чаю пуер. Кожен напій має жартівливу назву.

Придбати комбучу можна на сайті або в магазинах Львова.

Ціни: комбуча в асортименті - 75 грн/пляшка 0,33 л; ящик комбучі всіх смаків з 12 пляшок - 825 грн.

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Bee & Tea

Cімейна компанія крафтового виробництва комбучі, що була заснована у 2019 році в Києві. Використовують тільки натуральні компоненти, газація напою проводиться природним шляхом.

Можна спробувати смаки лимон - ягоди ялівцю, жасмин - мед, яблуко - ківі, трави-мед, біттер оранж, шу пуер, мате - м’ята, жовтий буркун. Для замовлення писати в директ.

Ціни: комбуча в асортименті - від 50 грн/пляшка 0,33 л; бокс з 12 пляшок по 0,33 л - 480 грн.

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Spraga

Новий бренд комбучі від компанії Eat Easy. Сучасне високотехнологічне виробництво працює за стандартами НАССР та пропонує цілу лінійку ферментованих "грайливих, іскристих та життєдайних" напоїв.
Зараз серед смаків є гранат, яблуко та груша, манго та маракуйя, полуниця та м'ята. Sparkling Rose та Sparkling Kombucha у великих скляних пляшках пропонують як альтернативу вину для особливих подій.

Напої можна придбати в різних популярних торговельних мережах.

Ціни: від 52 гривень

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Йо

Комбучу “Йо” виготовляє івано-франківський ресторан народної кухні “Десятка”, що існує з 2006 року. Технологічно виробництво схоже невелику виноробню та використовує власні рецепти.

Вибирати комбучу можна з чотирьох смаків: класична Піно-бланко, яблуко, гранат, манго-ананас. В основі напоїв - купаж відбірних сортів чаю.

Ціни: комбуча в асортименті - 29 грн/пляшка 0,5 л.

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Jiva Комбуча

Виробляють комбучу невеликими партіями з натуральних компонентів. В рецептури входять фруктові, ягідні та овочеві соки, екстракти та настої. В асортименті - класична комбуча “Оріджинал”, з обліпихою “Літній легіт”, “Вишневий лаймонад”, “Ревнива полуниця” та інші.

На сайті компанії можна не тільки ознайомитися з історією винаходження напою та його корисними властивостями, але й знайти відповіді на розповсюджені запитання про нього.

Ціни: комбуча в асортименті - від 54 грн/пляшка 0,33 л.

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Seeds bank

Ще один виробник крафтових безалкогольних ферментованих напоїв. Можна спробувати класичну комбучу, імбир з ягодами, малину, тархун, огірок з м'ятою, липу, маракуйю, комбучу на каві або ігристу комбучу з трояндою, вербеною чи квітами чорної бузини.

Також роблять водний кефір – пробіотичний напій на основі підсолодженої води, що ферментується за допомогою штамів дріжджів і бактерій тібікос. Є також ферментовані овочі та фрукти - консервовані солені лимони та кімчі.

Ціни: класична комбуча - 69 грн/пляшка 0,33 л; комбуча липа - 75 грн/пляшка 0,33 л; комбуча ігриста троянда - 179 грн/пляшка 0,75 л; водний кефір лаванда з лимоном - 65 грн/пляшка 0,33 л.

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Green Chef

Компанія, що позиціонує себе як “український бренд здорової їжі” і виготовляє продукцію з інгредієнтів виключно рослинного походження. Має заклади в центрі Києва та представлена в роздрібній мережі по всій Україні.

Виробляє комбучу зі смаками груша - аронія, лимон - м’ята, малина, ягоди, імбир та базилік, Original та Herbal, а також два різновиди ігристої комбучі - Bellini та Rossini.

Ціни: комбуча в асортименті - 78 грн/пляшка 0,25 л; Sparkling Bellini чи Rossini - 178 грн/пляшка 0,77 л.

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Sachi

Крафтовий виробник комбучі та лимонадів. Для ароматизації напоїв використовують трави, рослинні компоненти та прянощі. В асортименті - комбуча класична, з манго, з лемонграсом, з мате і м'ятою, з жасмином, з гібіскусом і годжі.

Бренд представлений в закладах столиці. Можна замовити доставку кур'єром по Києву чи “Новою поштою” по Україні.

Ціни: комбуча в асортименті - 82 грн/пляшка 0,33 л; бокс на 12 пляшок по 0,33 л - 780 грн.

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Health Way

Виробництво комбучі, створено двома друзями, які спочатку експериментували з виготовленням напою вдома. На вибір - 14 різноманітних смаків, в тому числі кава, мохіто, ялинка - базилік та навіть петрушка чи “Паляниця”, в складі якої полуниця та м’ята. Також роблять декілька різновидів комбучі ігристої.

Придбати продукцію Health Way можна, відправивши повідомлення у месенджер, або на Розетці.

Ціни: комбуча в асортименті - 54 грн/пляшка 0,33 л; ігриста комбуча - 149 грн/пляша 0,77 л.

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Kombucha UA


Ці напої можна впізнати по стилізованих портретах відомих українців на етикетці - Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших. За задумом засновника компанії, смак також мав відрізнятися від інших виробників.

Пропонують комбучу яблуко, полуниця, манго, лісові ягоди та класику, а у великих пляшках - “антипросекко” зі смаком яблука чи полуниці. Шукати в закладах чи магазинах-партнерах, або замовляти в директ.

Ціни: комбуча в асортименті - 54 грн/пляшка 0,33 л; ігриста комбуча - 180 грн/пляша 0,77 л.

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Комбучу шукала: Вікторія Ярош

Опубліковано: 25 вересня 2023
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