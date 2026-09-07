У Венеції відкривають музей П’єра Кардена з архівом на 30 тисяч речей

У Венеції відкривають музей П’єра Кардена, присвячений футуристичному стилю французького кутюр’є італійського походження. Експозицію розмістили в палаццо, яке дизайнер придбав 1981 року. Тут він жив і творив. Про започаткування нового музею повідомляють WWD та France24.

У залах палаццо представлено близько 130 образів, створених у період від 1951 до 2018 року. Серед них — геометричні мінісукні, вбрання з незвичними вирізами, із синтетичних тканин та інші роботи, що сформували впізнаваний стиль Кардена.

Експозицію вирішили не будувати за хронологією. За словами Родріго Базилікаті-Кардена, внучатого небожа дизайнера, який очолює бренд, речі мають показати позачасовість його творчості.

«Дизайн, що вийшов з-під рук мого дядька, непідвладний часу, і, якщо зібрати всі елементи разом, неможливо визначити, коли вони були зроблені», — пояснив він.

Окрему частину музею присвятять аксесуарам, прикрасам і поясам. Відвідувачі також зможуть побачити особистий простір Кардена, зокрема його картини та кімнату-спальню.

У колекції бренду зберігається близько 30 тисяч речей. Частину прототипів Карден залишав собі й не продавав після показів. Експозиції планують оновлювати кожні шість місяців, тож архіву вистачить на багато років.

Презентацію музею приурочили до 75-річчя легендарного костюмованого балу 1951 року, влаштованого у Венеції колекціонером і світським діячем на ім'я Шарль де Бейстегі.

Тоді молодий Карден, який лише розпочав самостійну кар’єру після роботи в Christian Dior, отримав замовлення створити близько 30 костюмів. Серед тих, для кого він працював, був Сальвадор Далі. Завдяки цьому епізоду в житті дизайнерові випало здобути міжнародне визнання.

Для відвідувачів музей планують відкрити 13 вересня.

П’єр Карден народився 1922 року неподалік Венеції, а 1924-го його родина переїхала до Франції. Він став одним із найвідоміших дизайнерів 1960-х років, здобувши славу через свої футуристичні силуети, геометричні форми та експерименти із матеріалами.

1959 року Карден запустив лінію готового одягу, що стало важливим кроком у демократизації моди. Він також доклався до виготовлення чоловічого одягу; меблів та аксесуарів; а згодом побудував масштабний бізнес на ліцензуванні власного імені.

«Він вважав свої сукні скульптурами», — розповів Базилікаті-Карден, пояснюючи підхід дядька до дизайну.

Карден помер у грудні 2020 року у віці 98 років. Венеція залишалася одним із його улюблених місць в Італії, а тепер у місті зберігатимуть і представлятимуть його творчу спадщину.

Нагадаємо, Музей мистецтва «Метрополітен» у Нью-Йорку не проводитиме заплановану ретроспективу британського дизайнера Джона Гальяно. Про скасування оголосив сам Гальяно після критики на адресу музею через расистські та антисемітські висловлювання дизайнера в минулому.