Фетучіні "Альфредо": рецепт пасти, що підкорила Голлівуд

Ця паста настільки популярна, що в США є навіть є спеціальне свято: Національний день Фетучіні "Альфредо". Як так сталося? Розповідаємо.

Пасту фетучіні - тонкі пласкі стрічки з тіста - почали готувати в Італії досить давно. Але саме Альфредо Ді Леліо, італійський шеф-кухар, перетворив її приготування на театралізовану подію: він власноруч чаклував над пастою біля столиків гостей та навіть використовував для цього золоте столове наряддя. Його заклад в Римі обожнювали туристи.

Серед них було багато американських зірок. Вони запрошували Альфредо Ді Леліо на майстер-класи. Досить швидко паста прижилася в США, хоча те, як її зараз готують американці, суттєво відрізняється від оригіналу. Ми попросили Марко Черветті, італійця, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися справжнім італійським рецептом пасти "Альфредо".

Інгредієнти:

Паста фетучіні – 400 г

Тертий пармезан – 300 г

Вершкове масло – 200 г

Сіль – 2 г

Перець – 2 г

Як готувати: