Фетучіні "Альфредо": рецепт пасти, що підкорила Голлівуд

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Марія Банько
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Ця паста настільки популярна, що в США є навіть є спеціальне свято: Національний день Фетучіні "Альфредо". Як так сталося? Розповідаємо.

Пасту фетучіні - тонкі пласкі стрічки з тіста - почали готувати в Італії досить давно. Але саме Альфредо Ді Леліо, італійський шеф-кухар, перетворив її приготування на театралізовану подію: він власноруч чаклував над пастою біля столиків гостей та навіть використовував для цього золоте столове наряддя. Його заклад в Римі обожнювали туристи.

Серед них було багато американських зірок. Вони запрошували Альфредо Ді Леліо на майстер-класи. Досить швидко паста прижилася в США, хоча те, як її зараз готують американці, суттєво відрізняється від оригіналу. Ми попросили Марко Черветті, італійця, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися справжнім італійським рецептом пасти "Альфредо".

Інгредієнти:

  • Паста фетучіні – 400 г
  • Тертий пармезан – 300 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Сіль – 2 г
  • Перець – 2 г

Як готувати:

  1. Розтопи у пательні вершкове масло на невеликому вогні: масло має танути дуже повільно. Щойно розтане, дуже добре поперчи.
  2. Звари пасту фетучіні у підсоленій воді.
  3. Коли паста буде al dente, виклади її в сковорідку з топленим маслом. Перемішай. Додай дуже багато тертого пармезану: майже стільки, скільки самої пасти. Якщо паста виходить занадто суха, додай води з каструлі, де варилися фетучіні. У страви має бути приємна кремова текстура.
  4. При подачі не забудь додати ще трохи пармезану та чорного перцю: це головні інгредієнти!
Опубліковано: 22 вересня 2023
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