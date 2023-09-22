Фетучіні "Альфредо": рецепт пасти, що підкорила Голлівуд

Ця паста настільки популярна, що в США є навіть є спеціальне свято: Національний день Фетучіні "Альфредо". Як так сталося? Розповідаємо.
Пасту фетучіні - тонкі пласкі стрічки з тіста - почали готувати в Італії досить давно. Але саме Альфредо Ді Леліо, італійський шеф-кухар, перетворив її приготування на театралізовану подію: він власноруч чаклував над пастою біля столиків гостей та навіть використовував для цього золоте столове наряддя. Його заклад в Римі обожнювали туристи.
Серед них було багато американських зірок. Вони запрошували Альфредо Ді Леліо на майстер-класи. Досить швидко паста прижилася в США, хоча те, як її зараз готують американці, суттєво відрізняється від оригіналу. Ми попросили Марко Черветті, італійця, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися справжнім італійським рецептом пасти "Альфредо".