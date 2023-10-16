Шакшука: як приготувати популярний сніданок

Щоб поснідати смачною пряною та запашною шакшукою, не обов'язково йти в міське кафе. Її можна приготувати вдома. Це не так складно, як може здатися. Одним з варіантів шакшуки поділився Марко Черветті, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.
Якщо ти готуєш соус харісса власноруч, візьми для нього:
Наріж цибулю напівкільцями, солодкий перець – соломкою, а помідори – тонесенькими скибками. Обсмаж цибулю на оливковій олії, додай перець. Коли перець стане м'яким, додай помідори.
До пательні додай томатний соус, паприку, чорний перець та сіль, а також дрібно нарізану зелену цибулю та петрушку.
Додай декілька чайних ложок соусу харіссса та перемішай. Додай трохи води та спробуй: має бути пряно, гаряче, гостро.
Переклади суміш у форму для запікання та вбий в неї яйця. Запікай близько 5 хвилин. Готову страву їж з хрустким хлібом або пітою.
Лайфхак: соус харісса можна приготувати власноруч. Для цього візьми чилі, відріж плодоніжку, дістань насіння і замочи на годину чилі у воді, щоб зайва гострота вийшла з нього. Перебий чилі у блендері разом з часником. Додай свіжу кінзу або петрушку, коріандр, зіру, оливкову олію та сіль. Перебий все в пюре. Харісса готова.