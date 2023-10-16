Шакшука: як приготувати популярний сніданок

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Марія Банько
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Щоб поснідати смачною пряною та запашною шакшукою, не обов'язково йти в міське кафе. Її можна приготувати вдома. Це не так складно, як може здатися. Одним з варіантів шакшуки поділився Марко Черветті, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.

Інгредієнти:

  • Цибуля – 150 г
  • Болгарський перець – 1 шт
  • Помідор – 180 г
  • Зелена цибуля – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  • Томатний соус (збиті блендером консервовані томати) – 180 г
  • Паприка – на смак
  • Чорний перець – на смак
  • Соус харісса – 2 чайні ложки (або на твій смак, регулюй гостроту)
  • Вода – 250 г
  • Яйця – 4 шт
  • Оливкова олія – 20 г

Якщо ти готуєш соус харісса власноруч, візьми для нього:

  • Перець чилі – 250 г
  • Часник – 10 шт
  • Оливкова олія – 200 г
  • Зіра та коріандр - на смак
  • Кінза або петрушка – 4 г
  • Сіль – на смак

Як готувати:

  1. Наріж цибулю напівкільцями, солодкий перець – соломкою, а помідори – тонесенькими скибками. Обсмаж цибулю на оливковій олії, додай перець. Коли перець стане м'яким, додай помідори.

  2. До пательні додай томатний соус, паприку, чорний перець та сіль, а також дрібно нарізану зелену цибулю та петрушку.

  3. Додай декілька чайних ложок соусу харіссса та перемішай. Додай трохи води та спробуй: має бути пряно, гаряче, гостро.

  4. Переклади суміш у форму для запікання та вбий в неї яйця. Запікай близько 5 хвилин. Готову страву їж з хрустким хлібом або пітою.

Лайфхак: соус харісса можна приготувати власноруч. Для цього візьми чилі, відріж плодоніжку, дістань насіння і замочи на годину чилі у воді, щоб зайва гострота вийшла з нього. Перебий чилі у блендері разом з часником. Додай свіжу кінзу або петрушку, коріандр, зіру, оливкову олію та сіль. Перебий все в пюре. Харісса готова.

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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