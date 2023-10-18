Гратен: як приготувати брюссельську капусту, щоб було смачно

Брюссельська капуста - надзвичайно корисний продукт. На жаль, часто її не купують просто тому, що не знають, як її приготувати смачно. Терміново виправляємо цю ситуацію. Для цього ми попросили Марко Черветті, бренд-шефа ресторанних проєктів Fpzzy Group, поділитися рецептом чудової осінньої страви: гратена з брюссельської капусти.

В гарячій пательні обережно розтопи вершкове масло. Додай борошно і швидко перемішай. Потрошку доливай до цієї основу молоко і ретельно розмішуй. Посоли. Коли соус загусне, додай мускатний горіх та перемішай ще раз. Бешамель готовий: головний секрет соусу в тому, що його потрібно постійно помішувати під час приготування.

В солону воду, що кипить, вкинь брюссельську капусту та потримай в окропі хвилин 8-10. Дістань, зціди рідину та дай капусті охолонути.

Додай до капусти порізану петрушку та оливкову олію, перемішай.