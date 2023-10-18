Гратен: як приготувати брюссельську капусту, щоб було смачно

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Марія Банько
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Брюссельська капуста - надзвичайно корисний продукт. На жаль, часто її не купують просто тому, що не знають, як її приготувати смачно. Терміново виправляємо цю ситуацію. Для цього ми попросили Марко Черветті, бренд-шефа ресторанних проєктів Fpzzy Group, поділитися рецептом чудової осінньої страви: гратена з брюссельської капусти.

Інгредієнти:

  • Брюссельська капуста – 500 г
  • Сіль – на смак
  • Сир Чедер – 120 г
  • Оливкова олія – 10 г
  • Петрушка – 5 г
  • Панірувальні сухарі – 3 г

    Для соусу Бешамель
  • Вершкове масло – 70 г
  • Борошно – 50 г
  • Мускатний горіх – 0,5 г
  • Сіль – на смак
  • Молоко – 250 г

Як готувати:

  1. В гарячій пательні обережно розтопи вершкове масло. Додай борошно і швидко перемішай. Потрошку доливай до цієї основу молоко і ретельно розмішуй. Посоли. Коли соус загусне, додай мускатний горіх та перемішай ще раз. Бешамель готовий: головний секрет соусу в тому, що його потрібно постійно помішувати під час приготування.

  2. В солону воду, що кипить, вкинь брюссельську капусту та потримай в окропі хвилин 8-10. Дістань, зціди рідину та дай капусті охолонути.

  3. Додай до капусти порізану петрушку та оливкову олію, перемішай.

  4. У форму для запікання виклади капусту одним шаром, на неї натертий сир і соус бешамель зверху. Повтори цю послідовність декілька разів залежно від розміру форми. Присип все панірувальними сухарями та відправ запікатися на 25-30 хвилин за температури 180° хвилин на 25-30. Готово!

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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