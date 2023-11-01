Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра

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Наталія Габрух
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Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу, він присвячений їжі Дніпра.

У випуску Кацурін та Птушкін, зокрема, розповідають про стрітфуд Дніпра– де поїсти найсмачніші чебуреки, кебаб та бурум.

Також з годинного епізоду можна дізнатися більше про їжу козаків, як готують мацу, який на смак біск з раків, рецепт найсмачнішого шашлику та що таке кашрут.

Також Птушкін і Кацурін спробували азербайджанський плов в лаваші, фісташковий торт з петриківським розписом, шакшуку та куліш. А легендарний зачинений ресторан «Миші Бляхера» відчинили спеціально для них на один день. Там Міша Кацурін спробував копчений кістковий мозок.


Раніше ми писали про новий відеогід їжею Польщі від Міші Кацуріна.

Опубліковано: 01 листопада 2023
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