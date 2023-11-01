Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра

Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу, він присвячений їжі Дніпра.

У випуску Кацурін та Птушкін, зокрема, розповідають про стрітфуд Дніпра– де поїсти найсмачніші чебуреки, кебаб та бурум.

Також з годинного епізоду можна дізнатися більше про їжу козаків, як готують мацу, який на смак біск з раків, рецепт найсмачнішого шашлику та що таке кашрут.

Також Птушкін і Кацурін спробували азербайджанський плов в лаваші, фісташковий торт з петриківським розписом, шакшуку та куліш. А легендарний зачинений ресторан «Миші Бляхера» відчинили спеціально для них на один день. Там Міша Кацурін спробував копчений кістковий мозок.