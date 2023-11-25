Цацикі: грецька закуска за 5 хвилин

Цацикі – це і соус, і закуска. Чудово смакує зі свіжоспеченим хлібом, овочами та у гіросі. А ще її можна приготувати буквально за декілька хвилин.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як це зробити вдома.

Інгредієнти:

Грецький йогурт – 150 г

Огірки – 0,4 г

Часник – 2 великих зубки

Винний оцет – 10 мл

Орегано – 0,5 г

Оливкова олія – 15 г

Сіль – на смак

Оливки – 60 г (за бажанням)

Як готувати:

Натри огірки на терці. Стисни руками та вичави зайву рідину. Розчави та подрібни ножем часник. Перемішай часник з огірками, додай трошки оцту і знову перемішай. Додай грецький йогурт, оливкову олію, орегано, посоли та перемішай. Все! Готово! Виклади в гарну піалу, за бажанням прикрась оливками та краплями оливкової олії.



