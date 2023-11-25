Цацикі: грецька закуска за 5 хвилин

Цацикі – це і соус, і закуска. Чудово смакує зі свіжоспеченим хлібом, овочами та у гіросі. А ще її можна приготувати буквально за декілька хвилин.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як це зробити вдома.
Інгредієнти:
- Грецький йогурт – 150 г
- Огірки – 0,4 г
- Часник – 2 великих зубки
- Винний оцет – 10 мл
- Орегано – 0,5 г
- Оливкова олія – 15 г
- Сіль – на смак
- Оливки – 60 г (за бажанням)
Як готувати:
- Натри огірки на терці. Стисни руками та вичави зайву рідину.
- Розчави та подрібни ножем часник. Перемішай часник з огірками, додай трошки оцту і знову перемішай.
- Додай грецький йогурт, оливкову олію, орегано, посоли та перемішай. Все! Готово!
- Виклади в гарну піалу, за бажанням прикрась оливками та краплями оливкової олії.