Цацикі: грецька закуска за 5 хвилин

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Марія Банько
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Цацикі – це і соус, і закуска. Чудово смакує зі свіжоспеченим хлібом, овочами та у гіросі. А ще її можна приготувати буквально за декілька хвилин.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як це зробити вдома.

Інгредієнти:

  • Грецький йогурт – 150 г
  • Огірки – 0,4 г
  • Часник – 2 великих зубки
  • Винний оцет – 10 мл
  • Орегано – 0,5 г
  • Оливкова олія – 15 г
  • Сіль – на смак
  • Оливки – 60 г (за бажанням)

Як готувати:

  1. Натри огірки на терці. Стисни руками та вичави зайву рідину.
  2. Розчави та подрібни ножем часник. Перемішай часник з огірками, додай трошки оцту і знову перемішай.
  3. Додай грецький йогурт, оливкову олію, орегано, посоли та перемішай. Все! Готово!
  4. Виклади в гарну піалу, за бажанням прикрась оливками та краплями оливкової олії.


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Опубліковано: 25 листопада 2023
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