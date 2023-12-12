Соковитий пейринг: поєднуємо копчену моцарелу із соками

З давніх-давен українці опанували майстерність коптити різні харчові продукти. Не дивно, що у нас є особлива любов до всього копченого: курки, приправ, мʼяса, калганівки, і, звісно ж, сиру. До того ж смак копченого іноді може викликати ностальгію за теплою домівкою та ароматами хліба.

Та чи задумувалися ви над поєднанням копченого сиру з соком? Можливо, для когось це звучить дещо дивно, та все ж пропонуємо зануритися у новий досвід разом з Оксаною Черновою — амбасадоркою української сирної культури, експерткою ProCheese, засновницею ProCheese Academy, суддею міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards.

Не пивом єдиним

Перш за все, хочемо поділитися своїми смаковими дослідженнями та розвіяти міф, що копчений сир пасує виключно до пива. А допоможе нам в цьому український виробник натуральних соків «Galicia». В асортименті компанії є цікаві смаки соків прямого віджиму, які чудово підійдуть до копченого сиру.

А другим головним інгредієнтом буде копчена моцарела від ТМ «Lelʼ» з Кіровоградщини, яка цьогоріч отримала бронзову нагороду на міжнародному сирному конкурсі World Cheese Awards. Вона вразила суддів своїм молочно-вершковим сирним тістом і смачною підкопченою скоринкою.

До речі, надзвичайно важливо, щоб копчений смак не перебивав ніжну молочність сиру, цього досягають лише справжні майстри своєї справи. Тож скуштувати сир від ТМ «Lelʼ» варто хоча б для того, щоб самому пересвідчитися у тонкощах поєднання копченого та ніжного. А як же обрати сік до пари?

По-перше, будемо відштовхуватися від текстури сиру — вона волокниста, тому найкраще підбирати густі соки з мʼякоттю.

По-друге, аби не нейтралізувати особливий димний смак копчених сирів, не варто обирати надто кислі смаки соку.

Чотири соковитих друга для копченої моцарели

Враховуючи ці прості правила, рекомендуємо наші топ варіанти поєднання соків прямого віджиму «Galicia» з копченою моцарелою «Lelʼ»:

Яблуко-гарбуз ТМ «Galicia»

Це ідеальне поєднання з сиром не тільки за текстурою, а і за своїм помірним солодко-пряним смаком.

Американська дієтологиня Енн Кандіфф у своєму дослідженні про смак та аромат гарбуза писала: «За іронією долі, у гарбузовому ароматі немає справжнього гарбуза. Насправді це суміш кориці, мускатного горіха, імбиру, запашного перцю та гвоздики».

Присмак теплих зимових спецій у палітрі смаків яскраво-помаранчевого гарбуза якнайкраще розкриє смак копченого сиру. Сік, до слова, буде гармоніювати із відтінками підкопченої моцарели не лише за смаком, а й за кольором.

Яблуко-морква ТМ «Galicia»

У поєднанні з сиром сік утворює цікаву комбінацію: дає рослинні нотки, подібні до — ви не повірите! — петрушки.

Морква, популярний і універсальний коренеплід, може дещо відрізнятися смаком залежно від кольору, розміру та місця вирощування. Наша морква містить природній цукор, який надає солодкуватого присмаку, а також має землисто-трав'яні нотки та може бути трохи гіркуватою. Як не крути, така палітра відтінків гарно пасуватиме до теплих мʼясо-копчених нот у присмаці сиру.

Яблуко-чорниця ТМ «Galicia»

Чорниця найкраще розкривається у парі з іншими продуктами.

«Стриманий» смак чорниці робить її чудовим акомпанементом до інших фруктових, квіткових, солодко-коричних і горіхових смаків, саме тому її часто додають до чизкейків, пирогів, і звісно, поєднують із сиром.

Копчений смак моцарели у поєднанні із дещо терпкими, солодкавими нотками чорниці подарує враження, ніби ви з’їли шматок сирно-ягідного пирога щойно з печі.

Ягідний мікс ТМ «Galicia»

Тут все просто: мікс ягід містить багато цікавих смакових дескрипторів у своєму профілі, включно зі сливовими нотками та свіжим м’ятним відтінком у посмаку. Тому щільна текстура та легка молочність сиру будуть разом з соком нагадувати смак ягідно-сирних тістечок та неординарних молочних коктейлів.

Новий смаковий досвід — це завжди маленька подорож, щоб краще пізнати світ і себе. А в нашому випадку це ще й можливість підтримати сміливих українських виробників: сироварню «Lel’» та соки «Galicia».

Радимо не зупинятися на чомусь одному, а спробувати всі варіанти. А про фаворита розказати друзям та близьким, адже нові враження — найкращий подарунок.