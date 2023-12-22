Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів

Ми попросили українських гастроблогерів поділитися рецептами нетривілаьної випічки до Різдва, тож в цій статті ви знайдете рецепти штолена, цвібака, запашного бананового кексу, “брауні” на пиві та традиційних українських шуликів з маком. Нехай смакує!
Родзинки, цукати та горіхи поклади в керамічну миску, залий ромом і залиш на 6 годин.
Відкинь на друшляк, обсуши і обваляй в борошні.
Для тіста в глибокій мисці тепле молоко змішай зі звичайним цукром, всип дріжджі та пару ложок борошна. Перемішай до однорідності. Накрий рушником та залиш на 30 хвилин у теплому місці.
Насіння з ванілі змішай з м’яким вершковим маслом. Додай в тісто борошно, що залишилося, коричневий цукор, ванільне масло і жовтки.
Виміси еластичне тісто. Додай цедру та горіхову суміш. Виміси ще раз на посипаній борошном поверхні.
Поклади в глибоку миску і, накривши рушником, постав у тепле місце на 2–3 години.
Розімни тісто та розкачай у формі овалу. Надай тієї форми, яку ти хочеш. Виклади кекс на лист з пергаментом. Накрий рушником і залиш у теплому місці на 1 годину.
Випікай штоллен у розігрітій до 170–180 ° С духовці близько години (перевіряй готовність паличкою).
Змасти гарячий штоллен залишками вершкового масла, потім посип цукровою пудрою. Почекай, поки утвориться скоринка і повтори ще 3 рази цю операцію. Оберни охололий кекс в пергамент. Можна їсти відразу або дати йому дозріти тиждень-другий, якщо вистачить терпіння.
розрахунок на 2 порції для сердньої кексової форми “як хлібчик”, 18 на 8 см по дну та 22 на 11 по верху, 6 см глибини
6 яєць
350 грамів цукру
350 грамів борошна
сода – половина чайної ложки
350 грамів родзинок + абрикосів порізаних
350 грамів волоських горіхів посічених не дрібно
кілька великих ложок цукатів без сиропу
ванільний цукор, цедра лимону
Як готувати:
Включи духовку, щоб добре прогрілася (200–210 °C).
Вистели форму промащеним маслом або олією папером.
Відділи жовток від білка. В глибокій мисці збивай міксером білок з дрібкою солі. Якщо вони побіліють і піднімуться, поступово додавай цукор. Коли вже буде міцна піна, не перестаючи міксувати, додавай спочатку по одному жовтку, а потім поступово борошно з содою, ванільний цукор, цедру.
Перед тим, як додавати до тіста, всі додатки (родзинки, горішки і т.п.) трошки перемішай з сумішшю борошна навпіл з крохмалем. Так вони не опаду вниз кексу.
Ложкою легенько вмішуй всі додатки з тістом і виливай в форму, вистелену пергаментом.
Випікай приблизно 45–60 хвилин, але це все дуже залежить від твоєї пічки. Готовність перевіряй сухою дерев’яною паличкою. Потім вимкни духовку, залиш на 5 хвилин постояти.
Готовий цвібак вийми з форми і поклади на бік, щоб вистиг. Коли охолоне, посип цукровою пудрою. Найкраще нарізати та подавати на другий день.
Поради від Пані Стефи:
Яйця мають бути з холодильника, ліпше домашні.
Борошно треба просіяти разом з содою.
Родзинки краще брати кольорові, щоб зріз був яскравим. Також можна ось так підготувати продукти: частину ваги родзинок замінити на абрикоси\курагу, порізати, просушити, запарити кипятком, висушити, залити ромом та потримати у закритій банці декілька годин або добу.
Мак добре промий і залий окропом (краще залишити на ніч).
Потім відкинь мак на дуже дрібне сито, щоб із нього стекла вся вода.
У глибокій мисці добре збий віночком яйце, потім додай туди столову ложку меду і знову збий.
В отриману масу поклади столову ложку з гіркою запареного маку та добре перемішай, після чого додай розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Знову все добре перемішай.
Туди ж відправ половину чайної ложки соди та перемішай.
Наступний крок — влий молоко та знову ретельно перемішай до однорідної консистенції. Потім в отриману масу просій борошно і заміси тісто. Воно має вийти в міру тугим і не прилипати до рук. Не варто додавати борошна більше, ніж зазначено у рецепті.
Розкачай тісто в пласт завтовшки 3–5 мм і переклади його на лист із пергаментним папером. Випікай корж у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин.
Поки корж випікається, необхідно приготувати макову заливку. Запарений мак, що залишився, ретельно розтерти в ступці, поки не з'явиться молочко. Якщо ступки немає, можна скористатися блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку з дрібною насадкою. До маку з молочком додай мед і знову добре розітри, потім влий туди окріп і перемішай.
Готовий гарячий корж, який має бути золотистим на колір, розламай на шматочки, виклади в миску і полий заливкою. Після того, як страва настоїться 20 хвилин, можна подавати її на стіл.