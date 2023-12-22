Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів

Ми попросили українських гастроблогерів поділитися рецептами нетривілаьної випічки до Різдва, тож в цій статті ви знайдете рецепти штолена, цвібака, запашного бананового кексу, “брауні” на пиві та традиційних українських шуликів з маком. Нехай смакує!

Інгредієнти:

борошно – 2 3/4 склянки

сухі дріжджі – 15 г

вершкове масо – 120 г

6 жовтків

молоко – 1/2 склянки

цукор – 1 чайна ложка

темний коричневий цукор – 3 столові ложки

cуміш горіхів – 2 склянки

велика жменя цукатів

велика жменя ізюму

темний ром/коньяк – 1/2 склянки

невеликий стручок ванілі

цедра лимона

сіль – 1 чайна ложка

борошно для присипки

вершкове масло – 100+ грамів

Цукрова пудра – 1 склянка

ванільний цукор

Як готувати:

Родзинки, цукати та горіхи поклади в керамічну миску, залий ромом і залиш на 6 годин. Відкинь на друшляк, обсуши і обваляй в борошні. Для тіста в глибокій мисці тепле молоко змішай зі звичайним цукром, всип дріжджі та пару ложок борошна. Перемішай до однорідності. Накрий рушником та залиш на 30 хвилин у теплому місці. Насіння з ванілі змішай з м’яким вершковим маслом. Додай в тісто борошно, що залишилося, коричневий цукор, ванільне масло і жовтки. Виміси еластичне тісто. Додай цедру та горіхову суміш. Виміси ще раз на посипаній борошном поверхні. Поклади в глибоку миску і, накривши рушником, постав у тепле місце на 2–3 години. Розімни тісто та розкачай у формі овалу. Надай тієї форми, яку ти хочеш. Виклади кекс на лист з пергаментом. Накрий рушником і залиш у теплому місці на 1 годину. Випікай штоллен у розігрітій до 170–180 ° С духовці близько години (перевіряй готовність паличкою). Змасти гарячий штоллен залишками вершкового масла, потім посип цукровою пудрою. Почекай, поки утвориться скоринка і повтори ще 3 рази цю операцію. Оберни охололий кекс в пергамент. Можна їсти відразу або дати йому дозріти тиждень-другий, якщо вистачить терпіння.

Інгредієнти:

розрахунок на 2 порції для сердньої кексової форми “як хлібчик”, 18 на 8 см по дну та 22 на 11 по верху, 6 см глибини

6 яєць

350 грамів цукру

350 грамів борошна

сода – половина чайної ложки

350 грамів родзинок + абрикосів порізаних

350 грамів волоських горіхів посічених не дрібно

кілька великих ложок цукатів без сиропу

ванільний цукор, цедра лимону

Як готувати:

Включи духовку, щоб добре прогрілася (200–210 °C). Вистели форму промащеним маслом або олією папером. Відділи жовток від білка. В глибокій мисці збивай міксером білок з дрібкою солі. Якщо вони побіліють і піднімуться, поступово додавай цукор. Коли вже буде міцна піна, не перестаючи міксувати, додавай спочатку по одному жовтку, а потім поступово борошно з содою, ванільний цукор, цедру. Перед тим, як додавати до тіста, всі додатки (родзинки, горішки і т.п.) трошки перемішай з сумішшю борошна навпіл з крохмалем. Так вони не опаду вниз кексу. Ложкою легенько вмішуй всі додатки з тістом і виливай в форму, вистелену пергаментом. Випікай приблизно 45–60 хвилин, але це все дуже залежить від твоєї пічки. Готовність перевіряй сухою дерев’яною паличкою. Потім вимкни духовку, залиш на 5 хвилин постояти. Готовий цвібак вийми з форми і поклади на бік, щоб вистиг. Коли охолоне, посип цукровою пудрою. Найкраще нарізати та подавати на другий день.

Поради від Пані Стефи:

Яйця мають бути з холодильника, ліпше домашні.

Борошно треба просіяти разом з содою.

Родзинки краще брати кольорові, щоб зріз був яскравим. Також можна ось так підготувати продукти: частину ваги родзинок замінити на абрикоси\курагу, порізати, просушити, запарити кипятком, висушити, залити ромом та потримати у закритій банці декілька годин або добу.

Інгредієнти:

склянка 0.3 цукру (можна і білий, і коричневий)

склянка 0.3 пива

третина склянки (приблизно 100 мл) нейтральної олії

2 яйця розміру С0

мускат

ваніль

борошно і какао (стільки, щоб тісто мало консистенцію густої смеани)

Як готувати:

Змішай всі інгредієнти. У тіста має бути консистенція густої сметани. Випікай 25 хвилин при 200 градусах, але все залежить від особливостей форми та духовки.

Інгредієнти:

120 г вершкового масла

120 г коричневого цукру

2 середніх яйця

220 г бананів

180 г борошна з розпушувачем

дрібка солі

40 г шоколадних крапель

цукрова пудра для обсипки

Як готувати:

Масло кімнатної температури збий з цукром, по одному додавай яйця та вимішуй. Банани розімни і додай в суміш. Додай сіль іі борошно з розпушувачем, перемішай, додай шоколадні краплі і добре виміси все ще раз Випікай у змащеній маслом формі в розігрітій до 180°С духовці приблизно 1 годину. Дістань з форми. Коли вистигне, обсип цукровою пудрою та наріж шматками.

Інгредієнти:

Яйце куряче — 1 шт

Мед — 4 столові ложки

Мак — 4 столові ложки

Масло вершкове — 50 грамів

Сода — 0,5 чайної ложки

Молоко — 100 мл

Борошно — 260 грамів

Вода — 100 мл

Як готувати:

Мак добре промий і залий окропом (краще залишити на ніч). Потім відкинь мак на дуже дрібне сито, щоб із нього стекла вся вода. У глибокій мисці добре збий віночком яйце, потім додай туди столову ложку меду і знову збий. В отриману масу поклади столову ложку з гіркою запареного маку та добре перемішай, після чого додай розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Знову все добре перемішай. Туди ж відправ половину чайної ложки соди та перемішай. Наступний крок — влий молоко та знову ретельно перемішай до однорідної консистенції. Потім в отриману масу просій борошно і заміси тісто. Воно має вийти в міру тугим і не прилипати до рук. Не варто додавати борошна більше, ніж зазначено у рецепті. Розкачай тісто в пласт завтовшки 3–5 мм і переклади його на лист із пергаментним папером. Випікай корж у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин. Поки корж випікається, необхідно приготувати макову заливку. Запарений мак, що залишився, ретельно розтерти в ступці, поки не з'явиться молочко. Якщо ступки немає, можна скористатися блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку з дрібною насадкою. До маку з молочком додай мед і знову добре розітри, потім влий туди окріп і перемішай. Готовий гарячий корж, який має бути золотистим на колір, розламай на шматочки, виклади в миску і полий заливкою. Після того, як страва настоїться 20 хвилин, можна подавати її на стіл.