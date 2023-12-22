Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів

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Марія Банько
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Ми попросили українських гастроблогерів поділитися рецептами нетривілаьної випічки до Різдва, тож в цій статті ви знайдете рецепти штолена, цвібака, запашного бананового кексу, “брауні” на пиві та традиційних українських шуликів з маком. Нехай смакує!

Різдвяний штолен за рецептом від Едуарда Насирова

Інгредієнти:

  • борошно – 2 3/4 склянки
  • сухі дріжджі – 15 г
  • вершкове масо – 120 г
  • 6 жовтків
  • молоко – 1/2 склянки
  • цукор – 1 чайна ложка
  • темний коричневий цукор – 3 столові ложки
  • cуміш горіхів – 2 склянки
  • велика жменя цукатів
  • велика жменя ізюму
  • темний ром/коньяк – 1/2 склянки
  • невеликий стручок ванілі
  • цедра лимона
  • сіль – 1 чайна ложка
  • борошно для присипки
  • вершкове масло – 100+ грамів
  • Цукрова пудра – 1 склянка
  • ванільний цукор

Як готувати:

  1. Родзинки, цукати та горіхи поклади в керамічну миску, залий ромом і залиш на 6 годин.
  2. Відкинь на друшляк, обсуши і обваляй в борошні.
  3. Для тіста в глибокій мисці тепле молоко змішай зі звичайним цукром, всип дріжджі та пару ложок борошна. Перемішай до однорідності. Накрий рушником та залиш на 30 хвилин у теплому місці.
  4. Насіння з ванілі змішай з м’яким вершковим маслом. Додай в тісто борошно, що залишилося, коричневий цукор, ванільне масло і жовтки.
  5. Виміси еластичне тісто. Додай цедру та горіхову суміш. Виміси ще раз на посипаній борошном поверхні.
  6. Поклади в глибоку миску і, накривши рушником, постав у тепле місце на 2–3 години.
  7. Розімни тісто та розкачай у формі овалу. Надай тієї форми, яку ти хочеш. Виклади кекс на лист з пергаментом. Накрий рушником і залиш у теплому місці на 1 годину.
  8. Випікай штоллен у розігрітій до 170–180 ° С духовці близько години (перевіряй готовність паличкою).
  9. Змасти гарячий штоллен залишками вершкового масла, потім посип цукровою пудрою. Почекай, поки утвориться скоринка і повтори ще 3 рази цю операцію. Оберни охололий кекс в пергамент. Можна їсти відразу або дати йому дозріти тиждень-другий, якщо вистачить терпіння.

Цвібак від Маріанни Душар (Пані Стефа)

Інгредієнти:

розрахунок на 2 порції для сердньої кексової форми “як хлібчик”, 18 на 8 см по дну та 22 на 11 по верху, 6 см глибини

  • 6 яєць
  • 350 грамів цукру
  • 350 грамів борошна
  • сода – половина чайної ложки
  • 350 грамів родзинок + абрикосів порізаних
  • 350 грамів волоських горіхів посічених не дрібно
  • кілька великих ложок цукатів без сиропу
  • ванільний цукор, цедра лимону

Як готувати:

  1. Включи духовку, щоб добре прогрілася (200–210 °C).
  2. Вистели форму промащеним маслом або олією папером.
  3. Відділи жовток від білка. В глибокій мисці збивай міксером білок з дрібкою солі. Якщо вони побіліють і піднімуться, поступово додавай цукор. Коли вже буде міцна піна, не перестаючи міксувати, додавай спочатку по одному жовтку, а потім поступово борошно з содою, ванільний цукор, цедру.
  4. Перед тим, як додавати до тіста, всі додатки (родзинки, горішки і т.п.) трошки перемішай з сумішшю борошна навпіл з крохмалем. Так вони не опаду вниз кексу.
  5. Ложкою легенько вмішуй всі додатки з тістом і виливай в форму, вистелену пергаментом.
  6. Випікай приблизно 45–60 хвилин, але це все дуже залежить від твоєї пічки. Готовність перевіряй сухою дерев’яною паличкою. Потім вимкни духовку, залиш на 5 хвилин постояти.
  7. Готовий цвібак вийми з форми і поклади на бік, щоб вистиг. Коли охолоне, посип цукровою пудрою. Найкраще нарізати та подавати на другий день.

Поради від Пані Стефи:

  • Яйця мають бути з холодильника, ліпше домашні.
  • Борошно треба просіяти разом з содою.
  • Родзинки краще брати кольорові, щоб зріз був яскравим. Також можна ось так підготувати продукти: частину ваги родзинок замінити на абрикоси\курагу, порізати, просушити, запарити кипятком, висушити, залити ромом та потримати у закритій банці декілька годин або добу.

Опілляник від Анастасії Іванцової

Інгредієнти:

  • склянка 0.3 цукру (можна і білий, і коричневий)
  • склянка 0.3 пива
  • третина склянки (приблизно 100 мл) нейтральної олії
  • 2 яйця розміру С0
  • мускат
  • ваніль
  • борошно і какао (стільки, щоб тісто мало консистенцію густої смеани)

Як готувати:

  1. Змішай всі інгредієнти. У тіста має бути консистенція густої сметани.
  2. Випікай 25 хвилин при 200 градусах, але все залежить від особливостей форми та духовки.

Банановий кекс з шоколадом від Людмили Дуленко

Інгредієнти:

  • 120 г вершкового масла
  • 120 г коричневого цукру
  • 2 середніх яйця
  • 220 г бананів
  • 180 г борошна з розпушувачем
  • дрібка солі
  • 40 г шоколадних крапель
  • цукрова пудра для обсипки

Як готувати:

  1. Масло кімнатної температури збий з цукром, по одному додавай яйця та вимішуй.
  2. Банани розімни і додай в суміш.
  3. Додай сіль іі борошно з розпушувачем, перемішай, додай шоколадні краплі і добре виміси все ще раз
  4. Випікай у змащеній маслом формі в розігрітій до 180°С духовці приблизно 1 годину.
  5. Дістань з форми. Коли вистигне, обсип цукровою пудрою та наріж шматками.

Шулики від Вікторії Мешалкіної

Інгредієнти:

  • Яйце куряче — 1 шт
  • Мед — 4 столові ложки
  • Мак — 4 столові ложки
  • Масло вершкове — 50 грамів
  • Сода — 0,5 чайної ложки
  • Молоко — 100 мл
  • Борошно — 260 грамів
  • Вода — 100 мл

Як готувати:

  1. Мак добре промий і залий окропом (краще залишити на ніч).
  2. Потім відкинь мак на дуже дрібне сито, щоб із нього стекла вся вода.
  3. У глибокій мисці добре збий віночком яйце, потім додай туди столову ложку меду і знову збий.
  4. В отриману масу поклади столову ложку з гіркою запареного маку та добре перемішай, після чого додай розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Знову все добре перемішай.
  5. Туди ж відправ половину чайної ложки соди та перемішай.
  6. Наступний крок — влий молоко та знову ретельно перемішай до однорідної консистенції. Потім в отриману масу просій борошно і заміси тісто. Воно має вийти в міру тугим і не прилипати до рук. Не варто додавати борошна більше, ніж зазначено у рецепті.
  7. Розкачай тісто в пласт завтовшки 3–5 мм і переклади його на лист із пергаментним папером. Випікай корж у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин.
  8. Поки корж випікається, необхідно приготувати макову заливку. Запарений мак, що залишився, ретельно розтерти в ступці, поки не з'явиться молочко. Якщо ступки немає, можна скористатися блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку з дрібною насадкою. До маку з молочком додай мед і знову добре розітри, потім влий туди окріп і перемішай.
  9. Готовий гарячий корж, який має бути золотистим на колір, розламай на шматочки, виклади в миску і полий заливкою. Після того, як страва настоїться 20 хвилин, можна подавати її на стіл.

Фото: My happyfood, basilsorbet4u, smachne.zhittya, Yulia Khlebnikova/Unsplash, Пані Стефа.

Чи готуватимите за цими рецептами на Різдво?
Опубліковано: 22 грудня 2023
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