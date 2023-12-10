7 рецептів різдвяного печива

Попереду – Різдво, тож готуємо святкове печиво на будь-який смак. В ідеалі готувати всією сім'єю, а потім дружно поїдати за різдвяним столом.
Німецьке різдвяне печиво Plätzchen
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Цукор – 100 г
- 1 яйце
- Вершкове масло – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1,5 ч. л.
Як готувати:
- Змішайте борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Додайте порізане на шматки вершкове масло і змішайте до консистенції дрібної крихти. Додайте яйця та знову перемішайте
- Скатайте тісто в кулю і відправте у холодильник на одну-дві години
- Дістаньте тісто з холодильника, розкатайте тісто так, щоб воно було приблизно 0,5 см завтовшки.
- Виріжте печиво за допомогою формочок і покладіть на деку, вкриту пергаментом.
- Випікайте у духовці при температурі 180° 10 хвилин.
- Декоруйте охололе печиво цукровою пудрою, кондитерською посипкою, або глазур'ю
Лимонне пісочне печиво
Інгредієнти:
- Розм’якшене вершкове масло – 220 г
- Цукор – 200 г
- Яйця – 3 шт
- Лимон – 2 шт
- Розпушувач – 1,5 чайні ложки
- Дрібка солі
- Цукрова пудра – 100 г
Як готувати:
- Змішайте вершкове масло разом з цукром. Розітріть до білого кольору
- Додайте до суміші 3 жовтки, цедру та лимонний сік з двох лимонів. Перемішайте
- Змішайте разом борошно, сіль та розпушувач і додайте до суміші. Перемішайте
- Розкатайте тісто і виріжте печиво за допомогою фігурних форм.
- Перекладіть печиво на деко, застелене пергаментом
- Випікайте у духовці протягом 15-20 хвилин при температурі 180°C
- Зробіть глазур, змішавши цукрову пудру з лимонним соком. Декоруйте охолоджене печиво
Імбирне печиво
Інгредієнти:
- Масло вершкове – 125 г
- Цукор – 200 г
- Ванілін – 1/4 ч. л.
- Імбир – 80-90 г
- Яйце куряче – 4 шт.
- Борошно пшеничне – 250 г
- Сода – 1 ч. л.
Як готувати:
- Вершкове масло збити блендером з цукром до однорідної маси
- Додати ванілін і вбити по одному яйцю, добре збити
- За допомогою блендера подрібнити імбир і додати в отриману масу
- Змішати просіяне борошно з содою
- Розкачати отримане тісто
- Вирізати фігурки, наприклад зірочки або чоловічки
- Викласти печиво на змащене маслом деко і поставити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин
- Подавати після охолодження
Печиво з какао та корицею у формі сердечок
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно – 350 г
- Вершкове масло – 200 г
- Цукор – 150 г
- Ванілін – 2 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Какао – 3 ст. л.
- Кориця мелена – 1 ч. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
Як годувати:
- Масло розчавити з цукром і ваніліном
- Додати яйце і какао й добре перемішати, додати корицю і перемішати ще раз
- Просіяти борошно і перемішати з розпушувачем, додати в тісто
- Тісто розкачати і за допомогою формочок вирізати фігурки
- Викласти на застелене пергаментним папером деко і випікати в духовці розігрітій до 180 градусів 10-15 хвилин
Печиво з кокосовою стружкою
Інгредієнти:
- Яєчний білок – 3 шт.
- Цукрова пудра – 135 г
- Кокосова стружка – 140 г
- Борошно – 120 г
Як готувати:
- Збити білки та додати цукрову пудру
- Збити до однорідної маси
- Додати кокосову стружку і перемішати
- Поставити в холодильник на 20 хвилин
- Після дістати й розділити тісто на однакові шматочки та викласти на деко з пергаментним папером
- Випікати при 150 градусах 20-30 хвилин
Медові пряники
Інгредієнти:
- Мед – 250 г
- Борошно – 450 г
- Цукор – 75 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Ванілін – 1/4 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
Як готувати:
- Розігріти мед, масло, цукор, ванілін і постійно помішувати
- Дати охолонути
- У чашку з борошном і розпушувачем додати яйце і теплу масу
- Все добре перемішати і залишити в холодильнику на годину
- Потім розкачати тісто і вирізати пряники будь-якої форми
- Випікати 8-10 хвилин на середньому вогні на змащеному олією деку
- Готові пряники можна прикрасити будь-якою глазур'ю
Печиво з арахісом
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 250 г
- Яєчний жовток – 2 шт.
- Цукор – 120 г
- Розпушувач – 10 г
- Молоко – 80 мл
- Арахіс смажений – 150 г
- Борошно – 200 г
- Джем вишневий – 100 г
Як готувати:
- Розм'якшене вершкове масло змішати з цукром
- Подрібнити арахіс і додати в масу
- Додати жовтки, молоко, розпушувач, борошно і добре перемішати
- На застелене пергаментним папером деко за допомогою кондитерського шприца викласти печиво
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин, до рум'яного кольору
- Дістати і в центрі кожного печива викласти джем
Фото: rawpixel, Monika Grabkowska, Joanna Kosinska, Mark Mühlberger, Lydia Marie, Pietro De Grandi/Unsplash, festival-collection.com, garlicgirl.com, Nataliya Melnychuk/Unsplash.