7 рецептів різдвяного печива

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Ксения Дудник
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Попереду – Різдво, тож готуємо святкове печиво на будь-який смак. В ідеалі готувати всією сім'єю, а потім дружно поїдати за різдвяним столом.

Німецьке різдвяне печиво Plätzchen

Фото: Angélica Echeverry/Unsplash

Інгредієнти:

  • Борошно – 300 г
  • Цукор – 100 г
  • 1 яйце
  • Вершкове масло – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1,5 ч. л.

Як готувати:

  1. Змішайте борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Додайте порізане на шматки вершкове масло і змішайте до консистенції дрібної крихти. Додайте яйця та знову перемішайте
  2. Скатайте тісто в кулю і відправте у холодильник на одну-дві години
  3. Дістаньте тісто з холодильника, розкатайте тісто так, щоб воно було приблизно 0,5 см завтовшки.
  4. Виріжте печиво за допомогою формочок і покладіть на деку, вкриту пергаментом.
  5. Випікайте у духовці при температурі 180° 10 хвилин.
  6. Декоруйте охололе печиво цукровою пудрою, кондитерською посипкою, або глазур'ю

Лимонне пісочне печиво

Інгредієнти:

  • Розм’якшене вершкове масло – 220 г
  • Цукор – 200 г
  • Яйця – 3 шт
  • Лимон – 2 шт
  • Розпушувач – 1,5 чайні ложки
  • Дрібка солі
  • Цукрова пудра – 100 г

Як готувати:

  1. Змішайте вершкове масло разом з цукром. Розітріть до білого кольору
  2. Додайте до суміші 3 жовтки, цедру та лимонний сік з двох лимонів. Перемішайте
  3. Змішайте разом борошно, сіль та розпушувач і додайте до суміші. Перемішайте
  4. Розкатайте тісто і виріжте печиво за допомогою фігурних форм.
  5. Перекладіть печиво на деко, застелене пергаментом
  6. Випікайте у духовці протягом 15-20 хвилин при температурі 180°C
  7. Зробіть глазур, змішавши цукрову пудру з лимонним соком. Декоруйте охолоджене печиво

Імбирне печиво

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 125 г
  • Цукор – 200 г
  • Ванілін – 1/4 ч. л.
  • Імбир – 80-90 г
  • Яйце куряче – 4 шт.
  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.

Як готувати:

  1. Вершкове масло збити блендером з цукром до однорідної маси
  2. Додати ванілін і вбити по одному яйцю, добре збити
  3. За допомогою блендера подрібнити імбир і додати в отриману масу
  4. Змішати просіяне борошно з содою
  5. Розкачати отримане тісто
  6. Вирізати фігурки, наприклад зірочки або чоловічки
  7. Викласти печиво на змащене маслом деко і поставити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин
  8. Подавати після охолодження

Печиво з какао та корицею у формі сердечок

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно – 350 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Цукор – 150 г
  • Ванілін – 2 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Какао – 3 ст. л.
  • Кориця мелена – 1 ч. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Як годувати:

  1. Масло розчавити з цукром і ваніліном
  2. Додати яйце і какао й добре перемішати, додати корицю і перемішати ще раз
  3. Просіяти борошно і перемішати з розпушувачем, додати в тісто
  4. Тісто розкачати і за допомогою формочок вирізати фігурки
  5. Викласти на застелене пергаментним папером деко і випікати в духовці розігрітій до 180 градусів 10-15 хвилин

Печиво з кокосовою стружкою

Фото: Monika Grabkowska/Unsplash

Інгредієнти:

  • Яєчний білок – 3 шт.
  • Цукрова пудра – 135 г
  • Кокосова стружка – 140 г
  • Борошно – 120 г

Як готувати:

  1. Збити білки та додати цукрову пудру
  2. Збити до однорідної маси
  3. Додати кокосову стружку і перемішати
  4. Поставити в холодильник на 20 хвилин
  5. Після дістати й розділити тісто на однакові шматочки та викласти на деко з пергаментним папером
  6. Випікати при 150 градусах 20-30 хвилин

Медові пряники

Інгредієнти:

  • Мед – 250 г
  • Борошно – 450 г
  • Цукор – 75 г
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Ванілін – 1/4 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.

Як готувати:

  1. Розігріти мед, масло, цукор, ванілін і постійно помішувати
  2. Дати охолонути
  3. У чашку з борошном і розпушувачем додати яйце і теплу масу
  4. Все добре перемішати і залишити в холодильнику на годину
  5. Потім розкачати тісто і вирізати пряники будь-якої форми
  6. Випікати 8-10 хвилин на середньому вогні на змащеному олією деку
  7. Готові пряники можна прикрасити будь-якою глазур'ю

Печиво з арахісом

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 250 г
  • Яєчний жовток – 2 шт.
  • Цукор – 120 г
  • Розпушувач – 10 г
  • Молоко – 80 мл
  • Арахіс смажений – 150 г
  • Борошно – 200 г
  • Джем вишневий – 100 г

Як готувати:

  1. Розм'якшене вершкове масло змішати з цукром
  2. Подрібнити арахіс і додати в масу
  3. Додати жовтки, молоко, розпушувач, борошно і добре перемішати
  4. На застелене пергаментним папером деко за допомогою кондитерського шприца викласти печиво
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин, до рум'яного кольору
  6. Дістати і в центрі кожного печива викласти джем

Фото: rawpixel, Monika Grabkowska, Joanna Kosinska, Mark Mühlberger, Lydia Marie, Pietro De Grandi/Unsplash, festival-collection.com, garlicgirl.com, Nataliya Melnychuk/Unsplash.

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Опубліковано: 10 грудня 2023
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