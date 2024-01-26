Гібридне м’ясо, український сир у попелі та ТОП-8 суперфудів для зниження стресу: їжа майбутнього

Про корову Люсі, клітинні стейки та унікальну українську їжу. Про ці та інші новини у рубриці Їжа майбутнього розповідаємо разом з виданням NEWFOOD.

Новини

Перша країна у світі дозволила стейки, вирощенні з клітин корови. Нею став Ізраїль, який все ще перебуває в центрі регіонального військового конфлікту.

Гібридне м’ясо, що містить клітини корови з кличкою Люсі та матрицю рослинних білків із сої та пшениці, створив місцевий технологічний стартап Aleph Farms.

Досі найбільшим проривом, що бачив світ, було культивоване куряче м’ясо з домашньою доставкою у Сінгапурі та приготоване іменитими шеф-кухарями в США. Тож можна сказати, що Ізраїль неабияк підштовхнув foodtech-еволюцію.

39-річний засновник Facebook Марк Цукерберг поїтиме корів пивом, щоб виростити найсмачнішу яловичину у світі. Окрім пива у раціоні великої рогатої худоби буде дуже багато макадамії. Корів випасатимуть на ранчо Ко’олау, на острові Кауаї, де засновник соцмережі будує підземний бункер.

Український бренд робить рослинне м’ясо з інгредієнтів, вирощених на власній фермі, а також варить сир із в’єтнамських органічних горіхів. Fineorganic має авторську рецептуру, яку розробив сам засновник і цілу низку продуктів на рослинній основі – сметану, масло, веганську рибу, котлети та ін.

Шоколадні батончики із повітря вперше з’явилися на полицях магазинів. Їх виготовила фінська харчова компанія Fazer разом із технологічним стартапом Solar Foods.

Особливими звичайні на вигляд шоколадні плитки робить солеїн – білок, який синтезується із повітря за допомогою “газового бродіння”. Як це працює, можна почитати тут. До речі, у планах компанії – годувати подібною їжею астронавтів .

Гастро-мануфактура Pastourelle готує на Сумщині унікальний сир у попелі. Сир створюється за французькими технологіями й дозріває 4–5 тижнів. Протягом цього часу його омивають зрілим розчином бактерій та червоним вином, щоб зверху утворилася міцна темно-фіолетова скоринка. Сир має майже «тваринний» аромат — землі, підвалу, поту та скошеної трави.

Organic Valley, найбільший в Америці органічний молочний кооператив, випустив молоко для покращення розуму. Молоко доять від “щасливих та здорових корів”, які випасаються на невеликих сімейних фермах. Воно органічне, не містить жодних антибіотиків, синтетичних гормонів, токсичних пестицидів чи ГМО. Секретним інгредієнтом молока є Омега-3, яка слугує для підтримки здоров’я мозку та підвищення розумового потенціалу.

Пончики для нарощування м’язів створила популярна мережа Dunkin’ Donuts у співпраці з Bellring Brands, яка виготовляє харчові добавки для бодибілдингу. Кожен пончик містить 25 грамів швидкозасвоюваного протеїну, щоб перекусити після тренування.

Підбірки

ТОП-12 овочів і фруктів із низьким рівнем цукру для діабетиків. Гарбуз, яблука та арахісове масло, томати, шпинат та інші зелені овочі – розповідаємо, що найкраще їсти хворим на діабет.

Рейтинг морепродуктів: найбільш поживні види риби. Фахівці радять вживати рибу кожного дня, це допоможе стабілізувати роботу серця, добре впливає на стан судин та допомагає в боротьбі із зайвою вагою.

Про переваги кожного виду риби й найкращі варіанти можна почитати тут.

ТОП-8 суперфудів для зниження стресу та поліпшення настрою. У списку навіть банани, овес і гречка. Споживання суперфудів несе суцільну користь – здоров’я, спокій та радість від життя.