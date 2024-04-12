Що приготувати із залишків пюре — смачний рецепт пирога від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Приготували забагато картопляного пюре і тепер не знаєте, куди його дівати? Марко Черветті, відомий італійський шеф та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group має смачну ідею для вас — італійський картопляний пиріг огато.

А для того, щоб зварити найсмачніше картопляне пюре, Марко Черветті дає кілька важливих порад. По-перше, картоплю для пюре треба варити в кожушках. По-друге, класти треба її киплячу підсолену воду. По-третє, готову картоплю треба дістати з води, остудити, почистити і потім вже робити з неї пюре.

Вам знадобиться:

  • готове пюре — 500 г
  • твердий сир — 300 г
  • бекон або копчена грудинка — 150 г
  • ковбаса — 150 г
  • молоко — 1/3 склянки
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.
  • вершкове масло — 2 ст. л.
  • олія — 2 ст. л.
  • сіль, перець — за смаком

Як готувати:

  1. Сир натерти на тертці. Ковбасу та бекон порізати невеликими кубиками.
  2. Додати все в миску з пюре (трошки сиру залишити, що посипати пиріг зверху). Влити молоко, все перемішати. Додати олію, сіль, перець, знову перемішати.
  3. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти картопляну суміш. Зверху посипати панірувальними сухарями та викласти шматочки вершкового масла. Посипати залишками тертого сиру.
  4. Поставити в нагріту до 180°C духовку. Запікати 20-30 хвилин — точний час приготування залежить від вашої духовки. Пиріг повинен мати апетитну засмаглу скоринку зверху.
  5. Готовий пиріг трошки остудити перед подачею.

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Опубліковано: 12 квітня 2024
марко черветті
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