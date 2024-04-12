Що приготувати із залишків пюре — смачний рецепт пирога від Марко Черветті
Приготували забагато картопляного пюре і тепер не знаєте, куди його дівати? Марко Черветті, відомий італійський шеф та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group має смачну ідею для вас — італійський картопляний пиріг огато.
А для того, щоб зварити найсмачніше картопляне пюре, Марко Черветті дає кілька важливих порад. По-перше, картоплю для пюре треба варити в кожушках. По-друге, класти треба її киплячу підсолену воду. По-третє, готову картоплю треба дістати з води, остудити, почистити і потім вже робити з неї пюре.
Вам знадобиться:
- готове пюре — 500 г
- твердий сир — 300 г
- бекон або копчена грудинка — 150 г
- ковбаса — 150 г
- молоко — 1/3 склянки
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.
- вершкове масло — 2 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- сіль, перець — за смаком
Як готувати:
- Сир натерти на тертці. Ковбасу та бекон порізати невеликими кубиками.
- Додати все в миску з пюре (трошки сиру залишити, що посипати пиріг зверху). Влити молоко, все перемішати. Додати олію, сіль, перець, знову перемішати.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти картопляну суміш. Зверху посипати панірувальними сухарями та викласти шматочки вершкового масла. Посипати залишками тертого сиру.
- Поставити в нагріту до 180°C духовку. Запікати 20-30 хвилин — точний час приготування залежить від вашої духовки. Пиріг повинен мати апетитну засмаглу скоринку зверху.
- Готовий пиріг трошки остудити перед подачею.
Опубліковано: 12 квітня 2024