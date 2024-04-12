Що приготувати із залишків пюре — смачний рецепт пирога від Марко Черветті

Приготували забагато картопляного пюре і тепер не знаєте, куди його дівати? Марко Черветті, відомий італійський шеф та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group має смачну ідею для вас — італійський картопляний пиріг огато.

А для того, щоб зварити найсмачніше картопляне пюре, Марко Черветті дає кілька важливих порад. По-перше, картоплю для пюре треба варити в кожушках. По-друге, класти треба її киплячу підсолену воду. По-третє, готову картоплю треба дістати з води, остудити, почистити і потім вже робити з неї пюре.

Вам знадобиться:

готове пюре — 500 г

твердий сир — 300 г

бекон або копчена грудинка — 150 г

ковбаса — 150 г

молоко — 1/3 склянки

панірувальні сухарі — 3 ст. л.

вершкове масло — 2 ст. л.

олія — 2 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Як готувати: