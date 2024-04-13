Пиво з коки, шинка з лотоса та рецепти від ШІ проти викидання їжі: що людство їстиме у майбутньому

У рубриці Їжа майбутнього разом з виданням NEWFOOD розповідаємо, що нового в українському та світовому foodtech.

Компанія Vow, що виростила доісторичне м’ясо із гену мамонта, здивувала новим продуктом. Австралійська Vow отримала схвалення Сінгапуру на виробництво та продаж першого в світі продукту з культивованого м’яса рідкісного японського перепела Coturnix japonica. Vow – компанія, яка дійсно лишає слід в історії. Раніше вона привернула увагу всього світу тим, що виростила доісторичне м’ясо із гену мамонта . Тепер Vow взялася за іншу рідкісну тварину, і цього разу – у промислових масштабах. До речі, на розробку комерційного клітинного м’яса австралійці витратили 5 років та $56 млн.

Unilever за допомогою ШІ пропонує рецепти, щоб ви не викидали їжу. Нарешті проблема “холодильник повний, а їсти нічого” буде вирішена. Один із брендів Unilever, нещодавно випустив інструмент із підтримкою штучного інтелекту , який сканує інгредієнти та пропонує рецепти для приготування страв із залишків ваших продуктів. Мета Unilever глобальна – зараз у світі викидають занадто багато їжі (щонайменше мільярд страв щодня), яка могли б потрапити до столу.

Тайська компанія “зварила” шинку із лотоса . Минулого місяця її продемонстрували на виставці THAIFEX-HOREC у столиці Таїланду. Розробник інновації – Thai J.Tip Food, яка 20 років займається виробництвом інноваційної рослинної їжі. Переважно вона створює веганські аналоги м’яса із горіхів та зерна. Здорові жири додають за рахунок кокосового масла або рисових висівок, а підфарбовують – тайським рисом. Але цього разу Thai J.Tip Food використала більш вишуканий інгредієнт – корінь лотоса. До речі, його давно споживають у буддійській кухні – сирим, тушкованим, смаженим або у якості декору.

Інший замінник м’яса створили із найбільш смердючих плодів у світі – джекфрута. Їх збирають та зневоднюють, а далі експортують у Європу у якості інгредієнту для веганських страв. Насправді за використання джекфрута у створенні альтернативи м’ясу взялося вже чимало компаній – Jack & Annie , Upton’s Naturals, Karana , The Jackfruit Company тощо. Але досі його ніхто не сушив. У дегідратованому інгредієнті мало білка (1,7 г на 100 г), але великою перевагою є вміст клітковини – 8,1 грамів.

Австрієць виготовив в Україні преміальний делікатес, якому дві тисячі років . Це – прошуто TOMASO, перша партія якого була закладена 2 роки тому. Засновник бренду – австрійський бізнесмен Томас Бруннер, який у 2004 році приїхав до України, а пізніше очолив свинокомплекс «Агро Плюс-2006» на Черкащині, придбаний його родиною. Томас Брунер розробив особливий підхід до вирощування свиней. Зокрема, на «Агро Плюс-2006» свиням почали давати антибіотики тільки для лікування. Компанія сфокусувалася на отриманні максимально безпечної, здорової та корисної свинини, із якої тепер виготовляє вишукані делікатеси.

У Карпатах варять скандинавський сир у гармонії з фазами Місяця . І не лише скандинавський – “Мірина майстерня сиру” виготовляє із козячого молока близько трьох десятків сирів. Ферма максимально використовує енергію води та світла, землі та повітря, а кози весь рік випасаються у природі й живуть “абсолютно щасливо”.

Вчені пропонують замінити коров’яче молоко бамбуком . Чому? Згідно з недавнім дослідженням Китайського національного дослідницького центру бамбука, харчовий склад пагонів рослини (зокрема, вміст білка) надзвичайно «подібний до коров’ячого молока». Дослідники звертають увагу, що пагони бамбука багаті на сім незамінних амінокислот, вуглеводи, залізо та вітаміни, і мають низький вміст жиру, що робить їх цінним джерелом харчування. Бамбук також здійснює антиоксидантну та протимікробну дію, забезпечує профілактику ожиріння та діабету.