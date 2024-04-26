Українсько-італійський сніданок: ліниві вареники з пармезаном, шпинатом і корицею від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Що приготувати на сніданок? Одвічне питання, яке виникає щоранку в кожного з нас. Марко Черветті, відомий італійський шеф та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group пропонує приготувати українські ліниві вареники на італійський лад.

З українського в цьому рецепті — замішування тіста на основі борошна та сиру, з італійського — запекти їх як пасту канелоні. Якщо ви хочете зробити цю страву максимально італійською, можете використати рикоту замість домашнього кисломолочного сиру. Крім цього, Марко радить обов’язково додавати в тісто пармезан.

"Оскільки це італійська страва, то парміджано реджано має бути багато", — каже шеф.

Кориця, яку Марко додає наприкінці як фінальний акорд, додає страві пікантної, пряної нотки.

Вам знадобиться:

  • свіжий шпинат — 200 г
  • кисломолочний сир — 300 г
  • яйця — 2 шт.
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.
  • тертий пармезан — 3 ст. л.
  • борошно — 3 ст. л
  • вершкове масло — 50 г
  • кориця, сіль, перець — за смаком

Як готувати:

  1. Свіжий шпинат бланшувати до 1 хвилини в окропі. Процідити, відтиснути воду і порізати ножем. Перекласти в глибоку миску й остудити.
  2. До шпинату додати добре відтиснений від вологи кисломолочний сир і три столові ложки пармезану.
  3. Всипати 2,5 столові ложки панірувальних сухарів. Посолити, поперчити, всипати 3 столові ложки борошна. Вбити 2 яйця й почати замішувати тісто руками. Якщо тісто нагрілося під час замішування, поставити його в холодильник на пів години перед тим, як почнете ліпити ліниві вареники.
  4. Змастити руки олією та сформувати з тіста ковбаски. За довжиною вони мають бути такі, як ширина вашої форми для запікання. Обкачати ковбаски в борошні.
  5. Опустити вареники в киплячу воду і проварити 5 хвилин, поки вони не спливуть. Дістати шумівкою, викласти у змащену вершковим маслом форму для запікання. Посипати сухарями, пармезаном, дрібкою кориці. Розкласти зверху кілька шматочків вершкового масла.
  6. Поставити в розігріту до 180°C духовку і запікати 10-15 хвилин до легкої засмаглої скоринки зверху. Готові ліниві вареники викласти на тарілку, посипати пармезаном і одразу подавати.
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Опубліковано: 26 квітня 2024
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