Українсько-італійський сніданок: ліниві вареники з пармезаном, шпинатом і корицею від Марко Черветті

Що приготувати на сніданок? Одвічне питання, яке виникає щоранку в кожного з нас. Марко Черветті, відомий італійський шеф та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group пропонує приготувати українські ліниві вареники на італійський лад.

З українського в цьому рецепті — замішування тіста на основі борошна та сиру, з італійського — запекти їх як пасту канелоні. Якщо ви хочете зробити цю страву максимально італійською, можете використати рикоту замість домашнього кисломолочного сиру. Крім цього, Марко радить обов’язково додавати в тісто пармезан.

"Оскільки це італійська страва, то парміджано реджано має бути багато", — каже шеф.

Кориця, яку Марко додає наприкінці як фінальний акорд, додає страві пікантної, пряної нотки.

Вам знадобиться:

свіжий шпинат — 200 г

кисломолочний сир — 300 г

яйця — 2 шт.

панірувальні сухарі — 3 ст. л.

тертий пармезан — 3 ст. л.

борошно — 3 ст. л

вершкове масло — 50 г

кориця, сіль, перець — за смаком

Як готувати: