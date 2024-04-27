“Мультикультурний всесвіт їжі”: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Закарпаття

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Наталія Габрух
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Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Закарпаття.

У випуску Птушкін і Кацурін спробували каву з кардамоном у джезві в захованій лісовій кав’ярні, відвідали вегетаріанський ведичний заклад, де скуштували закарпатську кукурудзяну кашу зі шкварками з копченого сулугуні та оселедець під шубою. Крім цього, ведучі побували на верхівці гори Гимба, де спробували місцевий Іван-чай і млинці з брусницею.

У закарпатській колибі Птушкін і Кацурін їли традиційну єврейську страву човлент. А в шато “Чизай” ведучі спробували французьких равликів з закарпатським вином.

У місті Берегово Міша Кацурін скуштував страву з угорським корінням під назвою лоці. У Клячаново ведучі спробували коров’ячі рубці, а в Ужгороді гомбовці.

Фото: скриншот з відео на YouTube

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Опубліковано: 27 квітня 2024
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