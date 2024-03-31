Їжа незламного міста: Птушкін і Кацурін зняли гід їжею Харкова

Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Харкова.

У випуску Птушкін і Кацурін побували в пельменній, якій 60 років, поїли у закладі шефа, який побудував три дров’яні печі і почав готувати в цих печах українську їжу. Спробували найкращий фо-бо у в’єтнамців на ринку Барабашово, а також карасиків зі смаженою картоплею.

Крім цього Птушкін і Кацурін побували у легендарному, п’ятиповерховому закладі “Париж”, де спробували фондю. Скуштували також еталонні яйця пашот у закладі “1654”, який відновили і відкрили після вибуху. Спробували тефтелі з пюре, запиваючи негроні і морозиво “Білочка”, яке з 1982 року подають у модерністській будівлі 1963 року.

Побували у закладі Te Amo, де спробували піцу “Супер Гулівер”, яка важить 1,5 кг. Скуштували також такоякі, осетинські пироги, хінкалі, фалафель та суп у хлібі.

Фото: скриншот з відео на YouTube