На Русанівці відкрився перший на лівому березі "Білий налив"

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Валерія Гуржий
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На Русанівській набережній, 8 відкрився заклад "Білий налив".

Заклад може комфортно розмістити близько 40 гостей — крім того, в сезон працює літня тераса.

Ціни: яблучний сидр - 39 грн, яблучна наливка - 49 грн, хот-дог класичний - 59 грн, устриця Fine de claire з лимоном - 59 грн.

Графік роботи: 11:00-23:00

Де: Русанівська набережна, 8

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Фото: "Білий налив"

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Опубліковано: 29 квітня 2024
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