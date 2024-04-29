На Русанівці відкрився перший на лівому березі "Білий налив"
На Русанівській набережній, 8 відкрився заклад "Білий налив".
Заклад може комфортно розмістити близько 40 гостей — крім того, в сезон працює літня тераса.
Ціни: яблучний сидр - 39 грн, яблучна наливка - 49 грн, хот-дог класичний - 59 грн, устриця Fine de claire з лимоном - 59 грн.
Графік роботи: 11:00-23:00
Де: Русанівська набережна, 8
Фото: "Білий налив"
Опубліковано: 29 квітня 2024
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