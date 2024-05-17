Закуски до пива — 5 ідеальних поєднань від Марко Черветті

Що ви уявляєте, коли мова йде про закуски під пиво? Чипси? Горішки? Сир-косичка? Чи, можливо, в’ялену рибку?

Марко Черветті , відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, відправився до пивоварні Beermaster Brewery, де дослідив різноманітні смаки пива та розповів про найкращі, на його думку, страви, що пасуватимуть до того чи іншого напою.

Спойлер: є навіть торт!

Закуска до легкого, кислого пива

Якщо ви хочете скуштувати за вечір кілька різних сортів пива, то розпочинати Марко радить з напою як от Berliner Weisse. Це легке світле пшеничне пиво з терпким і чистим молочнокислим профілем.

Яку закуску обрати під таке пиво? Марко радить поєднувати Berliner Weisse з рибою, зокрема, чудово смакуватиме окунь гарячого копчення. Жирна риба гарячого копчення є більш “елегантною”, ніж холодного копчення, та створює чудову гастрономічну пару з кисленьким пивом.

Закуска до пива, яке пʼють усі

Друге пиво — це Enjoy Lager. Лагер називають найпоширенішим типом сучасного пива (бо в давнину навпаки переважав ель). Нині на лагер припадає 80-90 % світового виробництва пива.

Лагер — це пиво, яке п’ють усі. Попри те, що це базове й дуже популярне пиво, хороший лагер важко зробити. Бо якщо ти зробиш найменшу помилку, приховати її неможливо, а смак пива буде зіпсований.

Ідеальна закуска до пива лагер, на думку Марко Черветті, це гермелін — чеський жирний сир з білою цвіллю на поверхні, що нагадує французький камамбер. Чехи їдять його просто так, запікають або ж маринують в олії з часником, цибулею і гострим перцем.

Закуска до індійського пейл-еля

ІРА — міцне світле пиво, зварене за класичним рецептом, але з великим вмістом хмелю. Стиль пива IPA відрізняється яскравішим смаком і вираженою хмелевою гіркотою.

До такого напою Марко радить подавати гострі ковбаски — ідеальною, на його думку, буде нарізка з італійської ковбаси пепероні або іспанської чоризо. Обидва види ковбаси готуються з додаванням паприки й чилі.

Закуска до пшеничного пива

Polonez Wheat від Beermaster Brewery — це пшеничне пиво з характерним світло-жовтим кольором. Пшеничне пиво — більш каламутне і непрозоре, ніж інші стилі пива, і має характерний смак, який відрізняється від ячмінного пива. Смак пшеничного пива може бути фруктовим, цитрусовим, злегка кислуватим і мати легку хмелеву гіркуватість.

Пшеничне — ідеальне пиво для морепродуктів. Мідії, кальмари, креветки, навіть устриці — смакуватиме геть усе!

Для пива Polonez Wheat Марко радить подавати креветки в кисло-гострому китайському соусі. Пшеничне пиво — легке, не гірке, з легким відчуттям кислотності, яке чудово поєднується з делікатним смаком морепродуктів.

Закуска до чорного пива

У якості вишеньки на торті Марко пропонує стаут — темне, майже чорного кольору пиво. Смак стауту може бути гірким, солодким або збалансованим і мати насичений і тривалий післясмак.

Таке пиво Марко радить поєднувати з… десертами. На його думку, щільний і насичений смак стауту з відтінками шоколаду, кави і темних фруктів ідеально пасуватиме до солодких тортів і тістечок.

"В Італії в 90-х зробили десерт бірамісу — як класичне тирамісу, тільки замість кави в ньому використали стаут. Це було розкішно і просто ідеально. Особливо до чорного пива", — каже Марко.

Фото: BENCE BOROS, Elevate