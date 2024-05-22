Що готувати з полуниці: 5 оригінальних рецептів від Марко Черветті
Сезон полуниці вже розпочався. Якщо ви вже наїлися досхочу цих ароматних ягід і шукаєте цікаві рецепти з полуницею, маємо для вас цілих пʼять небанальних ідей.
Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептами небанальних страв із полуниці: яскраво-рожеве ризото, оригінальна ягідна паста, полуничне карпачо з овочевим салатом, ніжний солодкий мус на десерт і освіжальний лимонад для літньої спеки.
Ризото з полуницею
Знадобиться:
- полуниця — 60 г
- цибуля порей — 30 г
- вершкове масло — 25 г
- тертий пармезан — 5 г
- ігристе вино брют — 70 мл
- рис арборіо — 70 г
- овочевий бульйон — 150 мл
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Порей помити, дрібно нашаткувати.
- Розтопити на сковороді вершкове масло й обсмажити рис разом із пореєм.
- Додати на сковороду спочатку ігристе, а потім овочевий бульйон. Робити це невеликими порціями, наступну порцію підливати тільки після того, як рис вбере всю попередню рідину.
- Полуниці почистити, розім’яти, додати до рису. Перемішати. Посолити й поперчити.
- Коли консистенція рису максимально стане схожа на кремову, додати останню порцію бульйону.
- Перемішати, зняти з вогню, додати трохи вершкового масла і тертий пармезан. Знову перемішати та розкласти на тарілки. Прикрасити полуницею і подавати.
Паста з полуницею
Знадобиться:
- паста пенне — 100 г
- полуниця — 250 г
- сіль — 15 г
- мʼята — 1 гілочка
- базилік — 1 гілочка
- часник — 1 зубчик
- олія — 15 г
- пармезан — 3 г
Як готувати:
- Воду в каструлі довести до кипіння, посолити й відварити пасту в пропорції 1 літр води на 100 грамів пасти.
- З гілочки мʼяти та базиліку обірвати листочки й нарізати їх.
- Полуницю почистити й перебити блендером. Часник пропустити через прес і разом із зеленню додати до полуничного пюре. Посолити, додати оливкову олію і добре перемішати.
- Викласти гарячу пасту у велику миску, додати полуничний соус і тертий пармезан, перемішати.
- Розкласти пасту по тарілках і прикрасити цілими ягодами полуниці.
Карпачо з редиски й полуниці
Знадобиться:
- полуниця — 20 г
- кабачок — 30 г
- спаржа — 1 шт.
- редиска — 20 г
- апельсин — 30 г
- томат — 25 г
- лимон — половинка
- молода капуста — 1/4 шт.
- олія, сіль, перець — на смак
- духмяні трави — на смак
- улюблені горішки та насіння — на смак
Як готувати:
- Кабачок нарізати тоненькими слайсами. У спаржі зрізати грубу кінцівку й також нарізати її тонкими пластинами. Скласти спаржу й кабачок в миску, додати сік половинки лимона сіль, перець, трохи олії та відставити.
- Редис і полуницю нарізати тонкими кружальцями. Всі некрасиві й невдалі кружечки скласти в миску. Туди ж додати мікс насіння та горішків (наприклад, соняшникове і гарбузове насіння, арахіс і волоські горішки). Туди ж додати ароматні трави: листочки розмарину, чебрецю, базиліка, м’яти, руколи.
- Додати тонко нашатковану капусту, нарізаний тонкими скибками помідор і шматочки апельсина без шкірки й білих плівок. Посолити, поперчити, перемішати.
- На велику тарілку гіркою викласти салат. Збоку півколом розкласти карпачо — кружальця з редиски й полуниці. Поруч покладіть кружальця помідорів і викладіть на них суміш із кабачків зі спаржею в маринаді.
Полуничний мус
Знадобиться:
- полуниця — 400 г
- желатин — 7-8 г
- вершки — 400 г
- цукор — 60 г
- полуниця для декору
Як готувати:
- Полуницю помити, обрізати хвостики. Перебити блендером у пюре і перетерти через сито.
- Викласти суміш у сотейник і додати желатин. Готувати на слабкому вогні, поки желатин не розчиниться. Після цього дати суміші вистигнути.
- У мисці поєднати вершки з цукром, збити міксером. Охолоджену полуничну суміш потихеньку ввести у вершки і добре перемішати. Консистенція має бути густою, але повітряною.
- Викласти мус у форми або у склянки. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
- На бажання можна зробити ще один шар для десерту. Для цього треба залишити трохи суміші полуничного пюре та вершків, додати ще трохи вершків і цукор. Прогріти суміш на маленькому вогні, додати шматочки ягід і довести до кипіння. Коли все повністю вистигне, викласти другим шаром на мус у формі та залишити в холодильнику ще на годину. Не забудьте тільки накрити форму плівкою.
Полуничний лимонад
Знадобиться:
- полуниця — 500 г
- розмарин — 2 гілочки
- мед — 2 ст. л.
- мінеральна вода — 200 мл
Як готувати:
- Полуницю помити, обрізати хвостики. Скласти в блендер.
- З однієї гілочки розмарину обірвати листочки, додати їх до полуниці в блендері.
- Додати мед і мінеральну воду, добре збити.
- Процідити, перелити у глечик. Додати лід і другу гілочку розмарину.
Опубліковано: 22 травня 2024
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