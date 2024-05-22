Що готувати з полуниці: 5 оригінальних рецептів від Марко Черветті

Сезон полуниці вже розпочався. Якщо ви вже наїлися досхочу цих ароматних ягід і шукаєте цікаві рецепти з полуницею, маємо для вас цілих пʼять небанальних ідей.

Марко Черветті , відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептами небанальних страв із полуниці: яскраво-рожеве ризото, оригінальна ягідна паста, полуничне карпачо з овочевим салатом, ніжний солодкий мус на десерт і освіжальний лимонад для літньої спеки.

Ризото з полуницею

Знадобиться:

полуниця — 60 г

цибуля порей — 30 г

вершкове масло — 25 г

тертий пармезан — 5 г

ігристе вино брют — 70 мл

рис арборіо — 70 г

овочевий бульйон — 150 мл

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Порей помити, дрібно нашаткувати. Розтопити на сковороді вершкове масло й обсмажити рис разом із пореєм. Додати на сковороду спочатку ігристе, а потім овочевий бульйон. Робити це невеликими порціями, наступну порцію підливати тільки після того, як рис вбере всю попередню рідину. Полуниці почистити, розім’яти, додати до рису. Перемішати. Посолити й поперчити. Коли консистенція рису максимально стане схожа на кремову, додати останню порцію бульйону. Перемішати, зняти з вогню, додати трохи вершкового масла і тертий пармезан. Знову перемішати та розкласти на тарілки. Прикрасити полуницею і подавати.

Паста з полуницею

Знадобиться:

паста пенне — 100 г

полуниця — 250 г

сіль — 15 г

мʼята — 1 гілочка

базилік — 1 гілочка

часник — 1 зубчик

олія — 15 г

пармезан — 3 г

Як готувати:

Воду в каструлі довести до кипіння, посолити й відварити пасту в пропорції 1 літр води на 100 грамів пасти. З гілочки мʼяти та базиліку обірвати листочки й нарізати їх. Полуницю почистити й перебити блендером. Часник пропустити через прес і разом із зеленню додати до полуничного пюре. Посолити, додати оливкову олію і добре перемішати. Викласти гарячу пасту у велику миску, додати полуничний соус і тертий пармезан, перемішати. Розкласти пасту по тарілках і прикрасити цілими ягодами полуниці.

Карпачо з редиски й полуниці

Знадобиться:

полуниця — 20 г

кабачок — 30 г

спаржа — 1 шт.

редиска — 20 г

апельсин — 30 г

томат — 25 г

лимон — половинка

молода капуста — 1/4 шт.

олія, сіль, перець — на смак

духмяні трави — на смак

улюблені горішки та насіння — на смак

Як готувати:

Кабачок нарізати тоненькими слайсами. У спаржі зрізати грубу кінцівку й також нарізати її тонкими пластинами. Скласти спаржу й кабачок в миску, додати сік половинки лимона сіль, перець, трохи олії та відставити. Редис і полуницю нарізати тонкими кружальцями. Всі некрасиві й невдалі кружечки скласти в миску. Туди ж додати мікс насіння та горішків (наприклад, соняшникове і гарбузове насіння, арахіс і волоські горішки). Туди ж додати ароматні трави: листочки розмарину, чебрецю, базиліка, м’яти, руколи. Додати тонко нашатковану капусту, нарізаний тонкими скибками помідор і шматочки апельсина без шкірки й білих плівок. Посолити, поперчити, перемішати. На велику тарілку гіркою викласти салат. Збоку півколом розкласти карпачо — кружальця з редиски й полуниці. Поруч покладіть кружальця помідорів і викладіть на них суміш із кабачків зі спаржею в маринаді.

Полуничний мус

Знадобиться:

полуниця — 400 г

желатин — 7-8 г

вершки — 400 г

цукор — 60 г

полуниця для декору

Як готувати:

Полуницю помити, обрізати хвостики. Перебити блендером у пюре і перетерти через сито. Викласти суміш у сотейник і додати желатин. Готувати на слабкому вогні, поки желатин не розчиниться. Після цього дати суміші вистигнути. У мисці поєднати вершки з цукром, збити міксером. Охолоджену полуничну суміш потихеньку ввести у вершки і добре перемішати. Консистенція має бути густою, але повітряною. Викласти мус у форми або у склянки. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник мінімум на 1 годину. На бажання можна зробити ще один шар для десерту. Для цього треба залишити трохи суміші полуничного пюре та вершків, додати ще трохи вершків і цукор. Прогріти суміш на маленькому вогні, додати шматочки ягід і довести до кипіння. Коли все повністю вистигне, викласти другим шаром на мус у формі та залишити в холодильнику ще на годину. Не забудьте тільки накрити форму плівкою.

Полуничний лимонад

Знадобиться:

полуниця — 500 г

розмарин — 2 гілочки

мед — 2 ст. л.

мінеральна вода — 200 мл

Як готувати: