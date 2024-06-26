Карамельні сирники без борошна, запечені в духовці — смачний рецепт від Марко Черветті
Сирники — чудовий сніданок у літню пору року. Адже їх можна щоразу подавати з різними фруктами та ягодами, додавати сметану, варення, згущене молоко, ванільний або карамельний соус — і відтак щодня мати новий сніданок.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати сирники без борошна. А щоб вони не розпадалися, Марко запікає їх в духовці у формочках. Родзинкою рецепта є власноруч приготована карамель, разом з якою Марко і запікає сирники.
Марко запікає сирники в різних керамічних формах – як у великій, так і в маленьких. Ви можете взяти тільки маленькі — таким чином вийде порційна страва. Або ж приготувати у великій формі та перед подачею нарізати порційними шматочками.
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 250 г
- яйця — 6 шт.
- згущене молоко — 200 гр.
- молоко — 200 мл
- цукор — 300 г
- вершки — 50 мл
Як готувати:
- Готуємо карамель. Цукор висипаємо в сотейник. На сильному вогні, помішуючи, доводимо цукор до стану рідкої карамелі. Вливаємо вершки, готуємо, помішуючи, 30 секунд.
- Готову карамель розливаємо по керамічних формочках для запікання.
- Яйця кімнатної температури збиваємо блендером разом із молоком і згущівкою до однорідності. Потім додаємо сир і знову зщбиваємо все блендером.
- Отриману масу розливаємо по формах зверху на карамель.
- Ставимо в нагріту до 180°С духовку, випікаємо 40-45 хвилин. Після цього трошки охолодити сирники і теплими витягти з форми, виклавши на тарілку карамеллю догори.
Опубліковано: 26 червня 2024