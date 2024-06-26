Карамельні сирники без борошна, запечені в духовці — смачний рецепт від Марко Черветті

Сирники — чудовий сніданок у літню пору року. Адже їх можна щоразу подавати з різними фруктами та ягодами, додавати сметану, варення, згущене молоко, ванільний або карамельний соус — і відтак щодня мати новий сніданок.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати сирники без борошна. А щоб вони не розпадалися, Марко запікає їх в духовці у формочках. Родзинкою рецепта є власноруч приготована карамель, разом з якою Марко і запікає сирники.

Марко запікає сирники в різних керамічних формах – як у великій, так і в маленьких. Ви можете взяти тільки маленькі — таким чином вийде порційна страва. Або ж приготувати у великій формі та перед подачею нарізати порційними шматочками.

Знадобиться:

кисломолочний сир — 250 г

яйця — 6 шт.

згущене молоко — 200 гр.

молоко — 200 мл

цукор — 300 г

вершки — 50 мл

Як готувати: