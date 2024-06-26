Карамельні сирники без борошна, запечені в духовці — смачний рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Сирники — чудовий сніданок у літню пору року. Адже їх можна щоразу подавати з різними фруктами та ягодами, додавати сметану, варення, згущене молоко, ванільний або карамельний соус — і відтак щодня мати новий сніданок.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати сирники без борошна. А щоб вони не розпадалися, Марко запікає їх в духовці у формочках. Родзинкою рецепта є власноруч приготована карамель, разом з якою Марко і запікає сирники.

Марко запікає сирники в різних керамічних формах – як у великій, так і в маленьких. Ви можете взяти тільки маленькі — таким чином вийде порційна страва. Або ж приготувати у великій формі та перед подачею нарізати порційними шматочками.

Знадобиться:

  • кисломолочний сир — 250 г
  • яйця — 6 шт.
  • згущене молоко — 200 гр.
  • молоко — 200 мл
  • цукор — 300 г
  • вершки — 50 мл

Як готувати:

  1. Готуємо карамель. Цукор висипаємо в сотейник. На сильному вогні, помішуючи, доводимо цукор до стану рідкої карамелі. Вливаємо вершки, готуємо, помішуючи, 30 секунд.
  2. Готову карамель розливаємо по керамічних формочках для запікання.
  3. Яйця кімнатної температури збиваємо блендером разом із молоком і згущівкою до однорідності. Потім додаємо сир і знову зщбиваємо все блендером.
  4. Отриману масу розливаємо по формах зверху на карамель.
  5. Ставимо в нагріту до 180°С духовку, випікаємо 40-45 хвилин. Після цього трошки охолодити сирники і теплими витягти з форми, виклавши на тарілку карамеллю догори.

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Опубліковано: 26 червня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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