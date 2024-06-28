У "Сільпо" на вихідних пройде Органік Фест, де можна буде продегустувати та купити зі знижкою органічні продукти

«Сільпо» у співпраці із громадською спілкою «Органічна ініціатива» та за підтримки Швейцарії влаштує «Органік Фест» у Києві вже 29 та 30 червня.

Щодня ми вчимось вибирати найкраще та піклуватися про себе. Це стосується й здорового харчування, яке неможливо уявити без якісних продуктів.

Тому «Сільпо» разом із ГС «Органічна ініціатива» готові більше розказати нашим гостям про органічне виробництво під час Органік Фесту, показати, на яке органічне маркування варто звернути увагу, та запросити на органічні маркети в Києві. Одразу в магазині гості зможуть поспілкуватися з виробниками органічних продуктів, продегустувати та придбати їх зі знижкою 15%.

Сертифіковані органічні продукти — це не лише споживчий тренд, а й екологічно та етично обґрунтований вибір. Органічні продукти стають все більш популярними завдяки своїм численним перевагам для здоров’я, довкілля та загальної якості життя. Хоча вони можуть бути дорожчими, їхні переваги роблять їх привабливими для багатьох споживачів.

Що таке органічні продукти?

Органічні продукти – це сертифіковані продукти, виготовлені із застосуванням природних методів виробництва та дотриманням підходу мінімальної обробки. Такі продукти перевіряє відповідний орган сертифікації на кожній стадії виробничого процесу – від поля до полиці магазину, та видає органічний сертифікат лише тому виробникові, який дотримується всіх правил органічного виробництва.

Органічні продукти вирощуються та виробляються без використання синтетичних пестицидів та гербіцидів, а також без антибіотиків і гормонів росту. Виробництво органічних продуктів орієнтується на підтримання природних екосистем, збереження біорізноманіття та забезпечення добробуту тварин.

Чому органічні продукти корисніші?

Органічні продукти не містять залишків синтетичних пестицидів і гербіцидів, які можуть негативно впливати на здоров’я людини. Дослідження показують, що органічні продукти можуть містити більше поживних речовин, таких як вітаміни та антиоксиданти, ніж їх неорганічні аналоги.

В органічному тваринництві тварини утримуються в умовах, що забезпечують їм вільний доступ до відкритого простору, натурального корму та заборону використання гормонів росту та антибіотиків.

Крім того, органічні продукти мають кращий смак, адже вирощені в природних умовах рослини та тварини не зазнають впливу штучних речовин.

Чому органічні продукти дорожчі?

Органічне сільське господарство потребує більше праці та часу, оскільки воно не використовує хімічні засоби для боротьби з шкідниками та бур'янами. Замість цього застосовуються ручна праця, натуральні методи та біологічні засоби.

Менша врожайність, коротший термін зберігання і специфічні умови транспортування також роблять органічні продукти дорожчими.

Крім того, отримання сертифікації органічного виробництва є тривалим і дорогим процесом. Фермери повинні дотримуватись строгих стандартів і регулярно проходити інспекції.

Як відрізнити органічні продукти?

Органічні продукти зазвичай мають спеціальні маркування та логотипи, які підтверджують їх органічний статус. У нашій країні відрізнити органічний продукт можна за спеціальним логотипом — Українським листком.

Вже 29 та 30 червня відбудеться Органік Фест у «Сільпо» в ТРЦ River Mall та Respublika Park, де з 13:00 до 18:00 українські виробники органічного м’яса та сирів, сублімованих фруктів та пастили, борошна та олії, чаю зберуться в одному місці, аби представити свою продукцію.

Органік Фест організовано «Сільпо» та ГС «Органічна ініціатива» за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).