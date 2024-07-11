Сангрія та лимонад: 6 рецептів для спекотного дня

Ніщо не тамує спрагу краще, ніж келих білого сухого з льодом, склянка кисленького лимонаду, або кухлик сангрії, щойно налитої з добре охолодженого глечика.

І якщо з вином, думаємо, все зрозуміло (купив у магазині, охолодив, налив у келих з льодом, ото і все), то про лимонад і сангрію хочемо поговорити окремо. Хоча чому говорити? Пропонуємо вам приготувати ці напої власноруч. Зібрали для вас шість рецептів лимонада та сангрії — і нехай увесь світ почекає.

Головна умова для лимонаду — це лимони та сироп. З лимонів треба витиснути сік. А сироп треба зварити. Базовий рецепт дуже простий: треба змішати цукор і воду в пропорції 1:1 і трошки нагріти, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Все, сироп готовий!

На бажання можна додавати в сироп різні додатки й таким чином щоразу отримувати нові смаки. Щодо смаку самого лимонада, то його можна готувати з будь-якими сезонними ягодами й фруктами: можна додавати полуницю, малину, персики й нектарини, кавун, імбир, огірки або інші улюблені ягоди та шматочки фруктів. Ми пропонуємо вам приготувати класичний лимонад, огірковий та чорничний.

До речі, якщо ви любите холодну каву, маємо для вас 6 рецептів холодних кавових напоїв .

Класичний лимонад

Фото: Unsplash/kekse_und_ich

Знадобиться:

лимони — 3 шт.

цукор — 1 склянка

вода — 1 склянка

мінеральна вода — 2-3 л

Як готувати:

Зварити сироп: цукор залити склянкою води та нагрівати на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення. З двох лимонів вичавити сік, один нарізати кружальцями або півкільцями. Скласти шматочки лимонів у глечик або трилітрову банку. Влити лимонний сік і сироп. Залити мінеральною водою — точна кількість води залежить від того, наскільки солодкий лимонад ви хочете. Перемішати, поставити в холодильник мінімум на три години перед подачею.

Це базовий рецепт лимонаду. На бажання ви можете додати в нього м’яту, розмарин чи базилік — таким чином отримаєте інший смак. А якщо додасте синій базилік, то він надасть лимонаду красивого ніжно-рожевого кольору.

Огірковий лимонад

Фото: Unsplash.com/brookelark

Знадобиться:

огірок — 4 шт.

лимон — 1 шт.

цукор — 0,5 склянки

вода — 0,5 склянки

газована вода — на смак

Як готувати:

Один огірок нарізати тонкими кружальцями. Інші почистити від шкірки і подрібнити в блендері до стану пюре. Процідити через сито та добре відтиснути огіркову м’якоть. М’якуш викинути, огірковий сік залишити. Зварити сироп: у невеликій каструлі змішати цукор з водою та нагрівати, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Охолодити сироп і витиснути в нього сік із лимона. Додати огірковий сік і добре перемішати. Розлити по склянках, додати кружальця огірків та розбавити газованою мінералкою.

Чорничний лимонад

Фото: Unsplash/mero_dnt

Знадобиться:

чорниця — 1 склянка

цукор — 1 склянка

вода — 1 склянка

лимон — 1 шт.

газована мінералка — 1.5 л

Як готувати:

Зварити сироп: насипати цукор у каструлю, залити водою та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру. Не доводити до кипіння! Потім зняти з вогню та остудити. З лимона витиснути сік. Чорницю помити в друшляку, дати стекти воді. Потім половину розім’яти ложкою в невеликій мисочці. Іншу половину ягід залишити цілими. Сироп перелити в глечик. Додати розім’яті ягоди чорниці, сік лимона, лід та мінеральну воду. Ретельно перемішати, щоб все добре з’єдналося. Додати цілі ягоди чорниці та поставити в холодильник на 2-3 години перед подачею.

Замість чорниці можна взяти будь-які інші темні ягоди — лохину, чорну смородину, шовковицю або ожину.

Біла сангрія

Фото: Unsplash/kellysikkema

Знадобиться:

біле сухе вино — 1 пляшка

мінеральна вода — 2 склянки

персики — 3 шт.

яблука — 3 шт.

персиковий лікер — 50 мл

лід, полуниця, малина — для подачі

Як готувати:

Персики та яблука помити, нарізати шматочками. Скласти в глечик, залити вином і лікером, додати мінералку. Поставити на 2-3 години на холодильник охолоджуватися. При подачі додати лід та малину.

Червона сангрія

Фото: Unsplash/deeliver

Знадобиться:

червоне напівсолодке вино — 1 пляшка

газована мінералка — 1 склянка

апельсин — 2 шт.

полуниця — 10 шт.

лід — для подачі

Як готувати:

У полуниці видаляємо плодоніжки, ягоди розрізаємо навпіл. Апельсин нарізаємо скибками, кружальцями або півкільцями. Фрукти та ягоди складаємо в глечик, заливаємо вином та мінералкою. Ставимо з холодильника на пару годин. При подачі додаємо лід.

Рожева сангрія

Фото: freepik.com

Знадобиться:

рожеве вино — 1 пляшка

газована мінералка — 2 склянки

малина — 0.5 склянки

грейпфрут — 1 шт.

Як готувати: