Сангрія та лимонад: 6 рецептів для спекотного дня
Ніщо не тамує спрагу краще, ніж келих білого сухого з льодом, склянка кисленького лимонаду, або кухлик сангрії, щойно налитої з добре охолодженого глечика.
І якщо з вином, думаємо, все зрозуміло (купив у магазині, охолодив, налив у келих з льодом, ото і все), то про лимонад і сангрію хочемо поговорити окремо. Хоча чому говорити? Пропонуємо вам приготувати ці напої власноруч. Зібрали для вас шість рецептів лимонада та сангрії — і нехай увесь світ почекає.
Головна умова для лимонаду — це лимони та сироп. З лимонів треба витиснути сік. А сироп треба зварити. Базовий рецепт дуже простий: треба змішати цукор і воду в пропорції 1:1 і трошки нагріти, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Все, сироп готовий!
На бажання можна додавати в сироп різні додатки й таким чином щоразу отримувати нові смаки. Щодо смаку самого лимонада, то його можна готувати з будь-якими сезонними ягодами й фруктами: можна додавати полуницю, малину, персики й нектарини, кавун, імбир, огірки або інші улюблені ягоди та шматочки фруктів. Ми пропонуємо вам приготувати класичний лимонад, огірковий та чорничний.
До речі, якщо ви любите холодну каву, маємо для вас 6 рецептів холодних кавових напоїв.
Класичний лимонад
Знадобиться:
- лимони — 3 шт.
- цукор — 1 склянка
- вода — 1 склянка
- мінеральна вода — 2-3 л
Як готувати:
- Зварити сироп: цукор залити склянкою води та нагрівати на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення.
- З двох лимонів вичавити сік, один нарізати кружальцями або півкільцями. Скласти шматочки лимонів у глечик або трилітрову банку. Влити лимонний сік і сироп.
- Залити мінеральною водою — точна кількість води залежить від того, наскільки солодкий лимонад ви хочете. Перемішати, поставити в холодильник мінімум на три години перед подачею.
Це базовий рецепт лимонаду. На бажання ви можете додати в нього м’яту, розмарин чи базилік — таким чином отримаєте інший смак. А якщо додасте синій базилік, то він надасть лимонаду красивого ніжно-рожевого кольору.
Огірковий лимонад
Знадобиться:
- огірок — 4 шт.
- лимон — 1 шт.
- цукор — 0,5 склянки
- вода — 0,5 склянки
- газована вода — на смак
Як готувати:
- Один огірок нарізати тонкими кружальцями. Інші почистити від шкірки і подрібнити в блендері до стану пюре. Процідити через сито та добре відтиснути огіркову м’якоть. М’якуш викинути, огірковий сік залишити.
- Зварити сироп: у невеликій каструлі змішати цукор з водою та нагрівати, помішуючи, поки цукор не розчиниться.
- Охолодити сироп і витиснути в нього сік із лимона. Додати огірковий сік і добре перемішати. Розлити по склянках, додати кружальця огірків та розбавити газованою мінералкою.
Чорничний лимонад
Знадобиться:
- чорниця — 1 склянка
- цукор — 1 склянка
- вода — 1 склянка
- лимон — 1 шт.
- газована мінералка — 1.5 л
Як готувати:
- Зварити сироп: насипати цукор у каструлю, залити водою та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру. Не доводити до кипіння! Потім зняти з вогню та остудити.
- З лимона витиснути сік. Чорницю помити в друшляку, дати стекти воді. Потім половину розім’яти ложкою в невеликій мисочці. Іншу половину ягід залишити цілими.
- Сироп перелити в глечик. Додати розім’яті ягоди чорниці, сік лимона, лід та мінеральну воду. Ретельно перемішати, щоб все добре з’єдналося. Додати цілі ягоди чорниці та поставити в холодильник на 2-3 години перед подачею.
Замість чорниці можна взяти будь-які інші темні ягоди — лохину, чорну смородину, шовковицю або ожину.
Біла сангрія
Знадобиться:
- біле сухе вино — 1 пляшка
- мінеральна вода — 2 склянки
- персики — 3 шт.
- яблука — 3 шт.
- персиковий лікер — 50 мл
- лід, полуниця, малина — для подачі
Як готувати:
- Персики та яблука помити, нарізати шматочками.
- Скласти в глечик, залити вином і лікером, додати мінералку. Поставити на 2-3 години на холодильник охолоджуватися. При подачі додати лід та малину.
Червона сангрія
Знадобиться:
- червоне напівсолодке вино — 1 пляшка
- газована мінералка — 1 склянка
- апельсин — 2 шт.
- полуниця — 10 шт.
- лід — для подачі
Як готувати:
- У полуниці видаляємо плодоніжки, ягоди розрізаємо навпіл. Апельсин нарізаємо скибками, кружальцями або півкільцями.
- Фрукти та ягоди складаємо в глечик, заливаємо вином та мінералкою.
- Ставимо з холодильника на пару годин. При подачі додаємо лід.
Рожева сангрія
Знадобиться:
- рожеве вино — 1 пляшка
- газована мінералка — 2 склянки
- малина — 0.5 склянки
- грейпфрут — 1 шт.
Як готувати:
- Малину скласти в глечик, трошки розім’яти ложкою або товкачкою для пюре. Грейпфрут нарізати скибочками або півкільцями. Додати до малини в глечик.
- Залити вином, додати мінеральну воду, перемішати. Поставити в холодильник на пару годин для охолодження.