Lay's: гордість за своє

Lay's — одні з найпопулярніших чипсів у нашій країні. Проте мало хто знає, що за кожною пачкою стоїть праця сотень українців. Бренд пишається тим, що з 2019 року повністю перейшов на виробництво в Україні: від вирощування картоплі до упаковки готового продукту. Розповімо, як завдяки українським фермерам народжується той неповторний смак чипсів Lay's, яким пишається бренд.

Історія українських Lay's починається на полях різних регіонів України — від Одещини й Миколаївщини до Житомирщини та Львівщини. Бренд співпрацює з місцевими фермерами, які вирощують спеціальні сорти картоплі, що ідеально підходять для виробництва чипсів високої якості. Ці сорти відбираються серед тисяч інших за особливими характеристиками, які забезпечують неперевершений смак та текстуру готового продукту.

Lay's не зупиняється та постійно працює над підвищенням стандартів якості своїх продуктів та їх складових. Водночас головний принцип залишається незмінним: використання 100 % української сировини та виробництво на території України.

Для одного з фермерів-партнерів бренду, Віктора, як і для інших українських аграріїв тримати в руках пачку Lay’s означає гордість і відповідальність за свою працю, знання і зусилля, вкладені у створення цих чипсів високої якості. Ці почуття знаходять відгук і на виробництві Lay’s: “Ми відчуваємо відповідальність перед нашими споживачами, які очікують надійного та смачного продукту. Це мотивує фермерів і всю нашу команду постійно вдосконалювати процеси та підтримувати високі стандарти. Кожна пачка Lay’s є символом стійкості та оптимізму. Вона нагадує нам, що навіть у найскладніші часи ми можемо створювати продукти світового рівня і підтримувати нашу економіку.”

З такою гордістю та відповідальним підходом до виробництва кожної пачки чипсів, в Lay's поєднуються якість світового рівня та майстерність та зусилля українських фермерів, інженерів і робітників. Тримаючи в руках пачку Lay's, споживачі можуть бути впевнені, що вони насолоджуються повністю українським продуктом, створеним із турботою, відданістю та прагненням до досконалості в кожній деталі.