Як приготувати майонез: класичний та веганський рецепти від Марко Черветті
Усі ми знаємо, що магазинний майонез — це не найкорисніший продукт. Проте якщо приготувати цей соус власноруч, шкоди від нього точно не буде. Головне памʼятати, що домашній майонез варто зберігати в холодильнику не більше трьох днів.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, каже, що приготувати майонез вдома власноруч — справа пари хвилин. І залюбки ділиться рецептами приготування соусу — за класичним рецептом на основі яєць і оливкової олії та веганським варіантом на основі авокадо.
Класичний рецепт майонезу
Знадобиться:
- оливкова олія Extra Virgin — 300 г
- яйця – 4 шт.
- лимон — половинка
- сіль — на смак
Як готувати:
- У склянку блендера розбити яйця, вичавити сік з половинки лимона, додати оливкову олію та сіль.
- Перебити все блендером на високій швидкості.
Веганський майонез без яєць
Знадобиться:
- стигле авокадо — 2 шт.
- лимон — половинка
- варений рис — 150 г
- лляна олія — 30 г
- сіль — щіпка
Як готувати:
- Авокадо почистити, дістати ложкою м’якуш і скласти в блендер.
- Додати в блендер відварений рис, сіль, олію, вичавити сік із половинки лимона.
- Збити все блендером до однорідного стану. Скуштувати та на бажання додати ще трохи олії та солі.
Фото на обкладинці: kalejunkie.co
Опубліковано: 23 вересня 2024
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