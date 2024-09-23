Як приготувати майонез: класичний та веганський рецепти від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Усі ми знаємо, що магазинний майонез — це не найкорисніший продукт. Проте якщо приготувати цей соус власноруч, шкоди від нього точно не буде. Головне памʼятати, що домашній майонез варто зберігати в холодильнику не більше трьох днів.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, каже, що приготувати майонез вдома власноруч — справа пари хвилин. І залюбки ділиться рецептами приготування соусу — за класичним рецептом на основі яєць і оливкової олії та веганським варіантом на основі авокадо.

Класичний рецепт майонезу

Знадобиться:

  • оливкова олія Extra Virgin — 300 г
  • яйця – 4 шт.
  • лимон — половинка
  • сіль — на смак

Як готувати:

  1. У склянку блендера розбити яйця, вичавити сік з половинки лимона, додати оливкову олію та сіль.
  2. Перебити все блендером на високій швидкості.

Веганський майонез без яєць

Знадобиться:

  • стигле авокадо — 2 шт.
  • лимон — половинка
  • варений рис — 150 г
  • лляна олія — 30 г
  • сіль — щіпка

Як готувати:

  1. Авокадо почистити, дістати ложкою м’якуш і скласти в блендер.
  2. Додати в блендер відварений рис, сіль, олію, вичавити сік із половинки лимона.
  3. Збити все блендером до однорідного стану. Скуштувати та на бажання додати ще трохи олії та солі.

Фото на обкладинці: kalejunkie.co

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Опубліковано: 23 вересня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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