Як приготувати майонез: класичний та веганський рецепти від Марко Черветті

Усі ми знаємо, що магазинний майонез — це не найкорисніший продукт. Проте якщо приготувати цей соус власноруч, шкоди від нього точно не буде. Головне памʼятати, що домашній майонез варто зберігати в холодильнику не більше трьох днів.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, каже, що приготувати майонез вдома власноруч — справа пари хвилин. І залюбки ділиться рецептами приготування соусу — за класичним рецептом на основі яєць і оливкової олії та веганським варіантом на основі авокадо.

Класичний рецепт майонезу

Знадобиться:

оливкова олія Extra Virgin — 300 г

яйця – 4 шт.

лимон — половинка

сіль — на смак

Як готувати:

У склянку блендера розбити яйця, вичавити сік з половинки лимона, додати оливкову олію та сіль. Перебити все блендером на високій швидкості.

Веганський майонез без яєць

Знадобиться:

стигле авокадо — 2 шт.

лимон — половинка

варений рис — 150 г

лляна олія — 30 г

сіль — щіпка

Як готувати:

Авокадо почистити, дістати ложкою м’якуш і скласти в блендер. Додати в блендер відварений рис, сіль, олію, вичавити сік із половинки лимона. Збити все блендером до однорідного стану. Скуштувати та на бажання додати ще трохи олії та солі.