На Троєщині відкрилося кафе “Ігриста кава” зі сніданками протягом дня і коктейлями

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Наталія Габрух
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На вулиці Миколи Закревського запрацювало кафе “Ігриста кава”. Заклад знаходиться неподалік озера Верхнє Вигурівське.

Про це пише The Village Україна.

В кафе можна замовити боули, круасани, пасту тощо. Сніданки доступні протягом усього дня. В меню сніданків авокадо тост з лососем, страчателлою і яйцем, скрембл тост і сирники з солоною карамеллю.

Серед десертів доступні до замовлення київський торт, панна-котта, тістечка, чизкейки, макарони і круасани.

З напоїв у закладі пропонують каву, вино, коктейлі та лимонади.

Ціни: боул з куркою су-від і страчателлою — 265 грн, круасан з хамоном — 175 грн, паста з куркою і грибами — 235 грн, вершково-сирний скрембл — 235 грн, тост з авокадо й лососем — 269 грн, лимонний чизкейк — 215 грн, Baileys кава — 89 грн, Baileys какао — 115 грн, малиновий Daiquiri — 169 грн

Адреса: вул. Миколи Закревського, 95-А

Режим роботи: 08:00–22:00 (будні), 09:00–22:00 (вихідні)

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Опубліковано: 22 вересня 2024
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