На Оболонській набережній запрацювало кафе See You

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Наталія Габрух
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На Оболонській набережній, 15 відкрили кафе See You.

Про це пише The Village Україна.

“Кава, смачні страви й зустрічі”, — так описують концепцію власники.

У закладі можна замовити 13 варіантів сніданків, також тут готують перші й основні страви, салати, пасту й десерти. З напоїв пропонують каву, чай чи лимонади.

Інтер'єр See You оформили в скандинавському стилі. У закладі переважають теплі тони, натуральні матеріали. Також тут багато світла і живих рослин.

Крім цього, до закладу можна приходити з домашніми улюбленцями.

Ціни: великий сніданок See You з ростбіфом — 310 грн, грибний крем-суп з трюфельним маслом — 260 грн, салат з ростбіфом й печеним маринованим болгарським перцем — 290 грн, паста з куркою й сиром чеддер — 240 грн, курячий шніцель з діжонським соусом — 290 грн, цвітна капуста з креветками — 270 грн, фісташковий брауні — 109 грн, апельсиновий фреш — 145 грн

Адреса: Оболонська набережна, 15 (корпус 2)

Режим роботи: щодня з 8:00 до 21:30

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Опубліковано: 07 жовтня 2024
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