Італійський режисер Лука Гуаданьїно більше не працює над новою екранізацією роману Брета Істона Елліса «Американський психопат». Про це він розповів у подкасті Crew Call видання Deadline. Причин свого рішення режисер не пояснив.

«Скотт З. Бернс написав фантастичний сценарій. На жаль, наразі цей проєкт для мене не реалізується», — сказав Гуаданьїно.

Про плани режисера зняти нову версію «Американського психопата» стало відомо ще в жовтні 2024 року. Тоді він вів завершальні переговори зі студією Lionsgate, а сценарій готував Скотт З. Бернс. Нова стрічка мала стати окремою екранізацією роману 1991 року, а не перезніманням фільму з Крістіаном Бейлом.

Під час підготовки фільму тривали пошуки нового виконавця ролі Патріка Бейтмана. Актор Патрік Шварценеггер відкрито заявляв, що хотів би зіграти головного героя. Дрю Старкі, який працював із Гуаданьїно над «Квіром», також розповідав, що прочитав сценарій і був від нього в захваті.

У лютому 2026 року автор роману Брет Істон Елліс повідомив, що кілька відомих акторів відмовилися від участі у фільмі. Після цих відмов Бернс підготував нову версію сценарію. Чи пов'язані труднощі з кастингом із виходом Гуаданьїно з проєкту, невідомо.

Попередню екранізацію «Американського психопата» зняла Мері Гаррон у 2000 році. Крістіан Бейл зіграв у ній Патріка Бейтмана — нью-йоркського інвестиційного банкіра, який веде подвійне життя та скоює вбивства. Стрічка, що висміювала культуру споживання й одержимість статусом, згодом стала культовою.

Сам Елліс раніше говорив, що новий фільм мав кардинально відрізнятися від версії Гаррон.

Лука Гуаданьїно відомий за фільмами «Назви мене своїм ім’ям» (2017), «Суспірія» (2018), «Цілком і повністю» (2022) та «Суперники» (2024). У 2024 році також вийшла його драма «Квір» із Деніелом Крейґом у головній ролі.

Наразі невідомо, чи продовжить Lionsgate роботу над новою екранізацією «Американського психопата» з іншим режисером.