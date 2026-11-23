Із 19 листопада до 2 грудня в мережі супермаркетів «Сільпо» триває «Рожева п’ятниця» — традиційна акція напередодні зимових свят. Покупці можуть придбати вибрані продукти, подарунки й товари для дому зі знижками до 60%.

Цьогоріч до акції повернувся Жабофей — персонаж, який уже став символом «Рожевої п’ятниці». Він знову з’являється в рекламній кампанії «Сільпо», присвяченій сезонним знижкам.

«Рожева п’ятниця» може стати нагодою заздалегідь підготуватися до новорічних свят: обрати подарунки для близьких, придбати продукти для святкового столу або необхідні речі для дому.

Акційні пропозиції доступні в супермаркетах «Сільпо», на silpo.uа та в застосунку мережі. Онлайн можна обрати товари зі знижками й замовити доставку. Працівники «Сільпо» зберуть і запакують покупки та привезуть їх до дверей у зручний час.

Акція триватиме до 2 грудня включно. Переглянути перелік товарів та умови участі можна на silpo.uа або в застосунку мережі.