Студія Disney розпочала роботу над новою частиною «Сам удома». До створення сценарію долучилися Маколей Калкін, який зіграв Кевіна Маккалістера в перших двох фільмах, а також Сет Роґен та Еван Ґолдберг. Про це повідомляє Variety.

Роґен і Ґолдберг також продюсуватимуть стрічку через свою компанію Point Grey. Наразі проєкт перебуває на ранньому етапі розробки. Деталі сюжету й акторський склад поки не розголошують, а Disney відмовилася від коментарів.

За інформацією Variety, проєкт виник з ідеї самого Калкіна, яку він представив керівнику кінопідрозділу Disney Девіду Грінбауму. Нова історія може розповідати про дорослого Кевіна Маккалістера, який уже сам став батьком. Утім, офіційного підтвердження сюжету немає. Також поки невідомо, чи повернеться Калкін до ролі Кевіна.

Перш ніж повноцінно взятися за «Сам удома», Роґен і Ґолдберг мають завершити підготовку до власної комедії жахів для Universal, яку планують зняти як режисери. Дату початку знімань і прем’єри нового фільму ще не оголосили.

Тим часом режисер перших двох частин Кріс Коламбус висловив сумніви щодо можливості продовження після смерті Кетрін О’Гари, яка зіграла матір Кевіна. У розмові з Variety, що відбулася незадовго до появи новини про новий проєкт, він наголосив на важливості акторського дуету О’Гари та Калкіна.

«Кетрін, як я завжди казав, — це 50% “Сам удома”. Є інь і ян “Сам удома”: Кетрін О’Гара та Маколей Калкін», — зазначив режисер.

За словами Коламбуса, саме ці актори створювали емоційний центр фільму. Він вважає, що після смерті О’Гари відтворити їхній дует уже неможливо. Акторка померла 30 січня 2026 року у віці 71 року.

Оригінальний «Сам удома» вийшов 1990 року. Його зняв Кріс Коламбус за сценарієм Джона Г’юза. У центрі сюжету — восьмирічний Кевін Маккалістер, якого родина випадково залишає вдома на різдвяні свята. У 1992 році вийшло продовження «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

Загалом франшиза налічує шість фільмів. Останній, Home Sweet Home Alone, вийшов 2021 року на Disney+.

Чутки про можливе повернення Калкіна до франшизи з’явилися ще влітку 2026 року. Нову хвилю обговорень спричинила різдвяна реклама McDonald’s, у якій актор знову зіграв дорослого Кевіна Маккалістера.