Українська кіберспортивна команда NAVI вперше у своїй історії виграла чемпіонат світу з мобільної гри Brawl Stars. У фіналі турніру Brawl Stars World Finals 2026, що проходив 20–22 листопада в Токіо, вона перемогла FUT Esports із рахунком 4:3 та отримала $450 тисяч призових, повідомили на сайті NAVI.

NAVI потрапила на чемпіонат через кваліфікацію останнього шансу — додатковий відбір для команд, які не здобули пряму путівку на турнір. На груповому етапі команда посіла друге місце та вийшла до плей-оф.

У першому раунді NAVI перемогла FUT Esports із рахунком 3:2, після чого обіграла HMBLE та Elektros — обидві команди з рахунком 3:1. У грандфіналі вона знову зустрілася з FUT Esports, яка пройшла до вирішального матчу через нижню сітку турніру.

До чемпіонського складу NAVI входять поляки Лукаш «GeRo» Герек і Даміан «Nowy297» Новаковський та британець Едвард «Enraged» Стоу. Для GeRo та Nowy297 це вже другий титул чемпіонів світу з Brawl Stars, а для Enraged — перший. Останнього також визнали найціннішим гравцем грандфіналу (MVP).

Brawl Stars — мобільна багатокористувацька гра фінської компанії Supercell, випущена у 2018 році. Гравці керують персонажами з різними здібностями та змагаються в коротких матчах. У професійних командних поєдинках беруть участь по троє гравців з кожного боку.

У чемпіонаті світу 2026 року змагалися 12 команд, а загальний призовий фонд становив $1 мільйон. FUT Esports за друге місце отримала $200 тисяч, а Elektros за третє — $100 тисяч.

NAVI (Natus Vincere — «Народжені перемагати») — українська кіберспортивна організація, заснована у 2009 році. Її команди раніше вигравали міжнародні турніри з Dota 2 та Counter-Strike, зокрема перший The International у 2011 році та PGL Major Copenhagen із Counter-Strike 2 у 2024-му.