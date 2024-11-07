Як правильно їсти піцу — поради від Марко Черветті

Як правильно їсти піцу? Руками? Чи можна користуватися ножем і виделкою? Чи варто їсти бортики? Та чи варто різати піцу на шматки?

Відповіді на ці запитання ми дізналися в бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті. Бо хто як не італійський шеф-кухар може знатися на цьому питанні!

Ніж і виделка

Традиційна неаполітанська піца — це страва на одну людину. Тому кожен завжди отримує свою піцу, зазвичай вона подається нерозрізаною.

Різати таку піцу потрібно власноруч — столовим ножем на 4 частини, допомагаючи собі виделкою. Після цього про ніж та виделку слід забути. Їжте піцу виключно руками: згорнути навпіл один із чотирьох шматків начинкою всередину та зʼїсти наче сендвіч.

Гаманець

Також існує інший метод знищення, тобто поїдання піци. Називається він «гаманець» — і це традиційний неаполітанський спосіб. Суть його полягає в тому, що цілу піцу потрібно скласти вчетверо начинкою всередину наче гаманець — вийде такий собі великий трикутник. Ось цей трикутник треба кусати, починаючи з гострого краю. Їсти треба руками, звісна річ, ніж і виделка вам тут не друзі.

Бортики від піци

А що ж робити з бортиками від піци? О, бортики можна і треба їсти. Але тільки за однієї умови.

Бортики — це дуже важлива частина піци. З того, як вони виглядають, можна зрозуміти кваліфікацію піцайоло, та чи дотримувався він усіх тонкощів рецептури під час приготування піци.

Правильний бортик — пухкий і мʼякенький, з чорними, підгорілими цятками по всій поверхні та приємним ароматом. На смак — дуже ніжний, буквально тане в роті.

Але якщо бортики занадто хрусткі, бліді, або, навпаки, підгорілі, їсти їх не варто. Та й піцу цю теж, їсти не варто адже вона, швидше за все, приготована ​​неправильно.