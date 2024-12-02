У центрі Києва відкрився новий заклад мережі Paul

На розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської у Києві відкрився новий заклад мережі Paul.

Про це пише The Kyiv Lover.

Інтер'єр закладу виконаний у стилі сучасного мінімалізму — світлі сірі й пісочні відтінки в оформленні, прості геометричні форми, великі панорамні вікна і картини на стінах.

Для замовлення доступна фірмова випічка, як наприклад круасани, крафіни, даніш, ескарго, а також десерти.

В меню пропонуються й інші страви французької та європейської кухонь — супи, закуски, салати, крок сендвічі, бургер, м’ясні та рибні страви.

Особливість закладу в тому, що чайові 10% вже включені у рахунок.

Ціни: крафін з корицею — 155 грн, круасан груша-кардамон — 180 грн, даніш з яблуком та корицею — 165 грн, гарбузовий суп — 190 грн, оладки з цукіні — 278 грн, салат з індичкою та персиком — 350 грн, крок-мадам класік — 325 грн, бріош бургер з телятиною — 370 грн, капучино — 95 грн, раф — 125 грн

Адреса: вул. Велика Житомирська, 9

Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 21:00, субота-неділя з 9:00 до 22:00

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Фото: The Kyiv Lover