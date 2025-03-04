Lviv Croissants відзначають 10 років і дякують захисникам

Lviv Croissants виповнюється 10 років. Із цієї нагоди бренд випустив благодійні стаканчики про круасанові моменти з гостями.

5 березня бренд Lviv Croissants відзначає своє 10-річчя. За цей час мережа виросла з одного закладу у Львові до понад 200 по всій Україні та за кордоном, вийшла на європейський і американський ринки та змінила уявлення про круасан як про виключно солодку випічку.

“10 років наша команда будує не просто сильний бренд, а бренд made in Ukraine, – говорить СЕО, засновник і співвласник мережі Андрій Галицький. – Це моя особиста місія – робити все можливе, щоб українці пишалися своїм, обирали українські продукти, підтримували українські бізнеси, шанували українські традиції і з гордістю транслювали свої цінності у світі”

З нагоди першого ювілею бренд випустив колекцію стаканчиків “10 круасанових років разом”. Їх прикрасили ілюстрації з круасаном і кавою та фрази про зворушливі моменти, пов’язані з Lviv Croissants: про зустрічі з львівськими і не тільки, круасаново-кавові розмови, побачення за столиком у куточку, сторіз з дружніми історіями та інші.

“Lviv Croissants для наших Гостей – це значно більше, ніж просто заклад, так само як і стаканчики – це більше, ніж просто посуд, – ділиться співвласник компанії Юрій Загродський. – Це і нагадування про важливі сенси, і ті самі слова в потрібний момент, і перша усмішка за день. Тому з нагоди 10-річчя ми вперше вирішили запропонували нашим гостям стати співавторами наших стаканчиків і намалювати свої круасанові моменти”

Окрім емоційної складової, ініціатива також має благодійну мету. На звороті кожного стаканчика гостям пропонують домалювати свою круасанову історію, викласти фото з цим малюнком у соцмережах. За кожну таку позначку Lviv Croissants будуть перераховувати по 10 грн у БФ “Повернись живим”. У компанії кажуть, що 10-річчя для їхньої команди – це не лише привід згадати про щемливі моменти, але й спосіб вшанувати тих, завдяки кому вони ці моменти назбирали. Благодійна акція триватиме в усіх закладах мережі.

За 10 років Lviv Croissants реалізували десятки колаборацій, створили справжню круасанову культуру і стали найбільшою мережею закладів в Україні.

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками. Налічує понад 180 пекарень в Україні, 11 у Польщі та по одній у Словаччині, Чехії, Франції та США. За результатами 2024 року, №1 у рейтингу Forbes за кількістю закладів в Україні.