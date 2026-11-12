Британський бренд John Lewis зняв із продажу матрьошку після звернення українки

Один із найбільших британських ритейлерів John Lewis вилучив із різдвяної колекції 2026 року російську матрьошку, яку продавали за 8 фунтів стерлінгів під назвою Wooden Stacking Doll. Про це повідомила українка Тетяна Закалюжна, чия скарга змусила компанію переглянути асортимент.

За словами Тетяни, 21 жовтня вона побачила допис у Threads про продаж матрьошки та вирішила надіслати бренду офіційне звернення. У листі жінка пояснила, що вже п’ятий рік не може повернутися додому, її чоловік із лютого 2022 року захищає Україну на фронті, а їхні діти ростуть без батька поруч.

«Написала про українських дітей, яких продовжує вбивати росія, навела матеріали британської преси, звіти ООН і запитала, як узагалі така прикраса могла опинитися в різдвяній колекції одного з найповажніших британських брендів. І почалося листування», — розповіла вона.

У компанії відповіли, що розуміють чутливість питання, і передали звернення відповідальним командам. Після двох тижнів листування, 11 листопада, Тетяна отримала підтвердження, що товар прибрали, а її зауваження пообіцяли враховувати під час формування майбутніх колекцій. Сторінка іграшки на сайті ритейлера також перестала відкриватися.

Вона звернула увагу на символічність дати: відповідь надійшла в Remembrance Day, коли у Великій Британії вшановують пам'ять загиблих військових, зокрема 48 британських добровольців, які віддали життя, захищаючи Україну. У відповідь жінка надіслала компанії лист-подяку.

«Звісно, одна зникла з продажу матрьошка не поверне мені дім, не поверне загиблих українців і не привезе мого чоловіка з фронту. Але знаєте, що вона мені сьогодні повернула? Відчуття, що наш біль не став для всього світу звичним фоном, що нас усе ще чують і що навіть голос однієї українки може бути почутий великою компанією», — підсумувала вона.