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Документальний фільм «Рятуй» про порятунок тварин із зони бойових дій виходить у прокат

Артем Черничко 12 листопада 2026
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З 19 по 22 листопада в мережі кінотеатрів «Планета Кіно» пройдуть обмежені покази документальної стрічки «Рятуй» (Rescue) про людей, які ризикують життям, щоб евакуювати тварин із зон бойових дій. Фільм покажуть у п'яти містах України — Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Про це БЖ повідомила команда стрічки.

Фільм створено у копродукції американської незалежної продакшн-компанії We Are All Animals та української організації «Кожна Тварина». Режисером виступив італо-американський документаліст Алессіо Ск'яцца.

«Цей фільм — це мій перший досвід війни. Я продав майже все і переїхав до України, щоб зняти цей фільм. Були моменти, коли мені було страшно, коли здавалося, що продовжувати неможливо. Двічі мене накривали дрони. Але мене тримали люди і тварини. Рятівники, які щодня ризикують життям заради тварин», — розповів режисер.

Прев'ю відео

Зйомки тривали у прифронтових регіонах — від Костянтинівки до Покровська, від Харківщини до Запоріжжя. Творці фільму наголошують, що під час війни тварини, особливо свійські — корови, кози, собаки, коти — часто залишаються невидимими, хоча кожне життя заслуговує на порятунок. Символом фільму стало козеня Оленка, яке евакуювали з розбомбленого села.

Героями картини стали волонтери з різних куточків світу: колишній український військовий, волонтерка зі Швейцарії, болгарка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала в Україну рятувати котів, та італієць, що заснував притулок на Київщині.

До виходу в український прокат стрічка здобула визнання за кордоном — на фестивалі DOC LA в Лос-Анджелесі Алессіо Ск'яцца отримав нагороду за найкращу режисуру.

Покази відбудуться з 19 по 22 листопада в мережі «Планета Кіно» у п'яти містах: у Києві (ТРЦ River Mall та ТРЦ «Блокбастер»), Львові (ТРЦ Forum Lviv), Одесі (Таїрова), Харкові (ТРЦ «Французький бульвар») та Дніпрі (ТРК APPOLO). Квитки та розклад сеансів доступні на сайті «Планети Кіно».

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