Художник створив найбільшу у світі картину з ґрунту, щоб привернути увагу до його відновлення

Британський художник Філ Ламберт створив в Університетському коледжі Лондона найбільшу у світі картину, написану ґрунтом. Для роботи площею 6,1 м² він використав чотири види ґрунту, щоб привернути увагу до проблеми його виснаження й необхідності відновлення, повідомляє BBC.

Рекорд підтвердила британська організація Official Record Breakers. Попереднє досягнення становило 59 458 см², тоді як площа нової картини сягнула 61 000 см².

На полотні Ламберт зобразив дерево, живопліт і поле. Для цього він використав землю зі свого саду, ділянки біля будинку матері та зразки, надані Інститутом Джеймса Гаттона в Шотландії. Дерев'яну раму й полотно з повторно використаних матеріалів надала організація Oxford Wood Recycling.

За даними Університетського коледжу Лондона, художник працював над картиною близько п'яти годин. Сам Ламберт розповів, що використовує ґрунт у творчості вже приблизно десять років. Завдяки співпраці з науковцями він також почав більше цікавитися проблемами його виснаження.

Роботу створили на підтримку міжнародної ініціативи Save Soil, яка закликає уряди приділяти більше уваги відновленню ґрунтів. Зокрема, організація хоче, щоб цю проблему враховували під час кліматичних переговорів ООН.

Представник Save Soil у Великій Британії Генрі Асплін назвав картину «візуальним закликом до дії». За його словами, ґрунти відіграють важливу роль у боротьбі зі зміною клімату, однак їхньому збереженню досі приділяють недостатньо уваги.

Кліматолог і професор Університетського коледжу Лондона Марк Маслін пояснив, що здорові ґрунти регулюють водний баланс, накопичують вуглець, підтримують біорізноманіття та забезпечують функціонування продовольчих систем.