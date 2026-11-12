Гра GTA 6 побила рекорд за кількістю передзамовлень в історії PlayStation та Xbox

Гра Grand Theft Auto 6 від студії Rockstar Games ще до офіційного релізу стала найпопулярнішою за кількістю передзамовлень в історії цифрових магазинів PlayStation Store та Microsoft Store. Рекордні показники на платформах PlayStation 5 та Xbox Series X/S офіційно підтвердили компанії Sony та Microsoft, пише Hypebeast.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, гра вже принесла розробникам близько $1 мільярда з приблизно 10 мільйонів передзамовлених копій. Очікується, що до дня релізу цей показник може сягнути $2 мільярдів.

Дослідження компанії Circana також фіксують безпрецедентний попит: придбати нову частину серії планує майже кожен третій гравець на консолях і ПК у США. Очікується, що новинка легко перевершить досягнення попередниці — Grand Theft Auto 5, яка свого часу заробила $800 мільйонів за першу добу та $1 мільярд за три дні, а її загальні продажі перевищили 235 мільйонів копій.

Паралельно з рекордами продажів генеральна директорка Xbox Аша Шарма повідомила, що Microsoft та материнська компанія Rockstar — Take-Two Interactive — уклали нову 10-річну угоду про стратегічне партнерство.

Світовий реліз Grand Theft Auto 6 запланований на 19 листопада 2026 року.