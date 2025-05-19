8 солодких страв із полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин

Приготування десертів — це необов'язково довго і складно. Деякі рецепти вимагають мінімум вашого часу та найпростіших інгредієнтів, які тільки можна знайти в найближчому мінімаркеті біля дому.

Пропонуємо вам добірку солодких страв з полуницею, які можна приготувати за 15 хвилин: сирковий мус, чизкейк, мафіни та навіть омлет і макарони! Так, у деяких рецептах фактичний час приготування страви може бути більшим через те, що страву треба запікати, але саме вашої активної участі та роботи руками знадобиться не більше 15 хвилин. Якщо не менше.

Готуємо?

Полуничний мус

Фото: dessertfortwo.com

Це найпростіший десерт, який тільки можна собі уявити. Готується він навіть не 15, а 5 хвилин, бо все, що вам знадобиться, це скласти інгредієнти в блендер і подрібнити їх. На смак цей десерт чимось схожий на сиркові маси а-ля "Марійка".

Знадобиться:

полуниця — 1 склянка

кисломолочний сир — 250 г

сметана або жирні вершки — 3 ст. л.

цукор або цукрова пудра — на смак

Як готувати

Полуницю помити, підсушити й обірвати хвостики. Скласти в блендер, додати інші інгредієнти й добре подрібнити — має вийти густа, кремоподібна маса. Розкласти в порційні склянки та прикрасити свіжою полуницею.

Полуничні шорткейки

Фото: theglutenfreeaustrian.com

Шорткейк — це британський десерт, який традиційно складається з шарів крихкого, ніжного тіста з прошарками крему з вершків або йогурту та свіжих ягід, найчастіше полуниці. Тісто для такого десерту можна як приготувати власноруч, так і взяти готове — наприклад, чудово підійде улюблене пісочне печиво.

Знадобиться:

пісочне печиво — 8-12 шт.

полуниця — 300-400 г

цукор — 1 ст. л.

густий натуральний йогурт — 200 мл

мед або цукрова пудра — 1-2 ст. л.

Як готувати

Полуницю помити, підсушити, обірвати хвостики. Нарізати маленькими шматочками та посипати цукром. Відкласти, ягоди мають пустити сік. Йогурт змішати з медом або цукровою пудрою. Зібрати шорткейки. На печиво покласти йогурт, зверху викласти полуниці. Накрити другим печивом. Повторити кілька разів. Якщо подавати десерт одразу, печиво буде злегка хрустке. Якщо хочете, щоб воно трохи просочилось, поставте шорткейки в холодильник на 30-60 хвилин.

Слойки з полуницею

Фото: ourbalancedbowl.com

Ще один дуже простий десерт. Якщо купите вже готове листкове тісто, то на приготування цієї страви знадобиться мінімум зусиль. Трохи більше часу витратите на розморожування тіста й запікання.



Знадобиться:

листкове тісто — 300 г

крем-сир — 150 г

свіжа полуниця

яйце — 1 шт.

Як готувати

Тісто розморозити, трошки розкачати (але не тонко). Нарізати прямокутниками або квадратами. На кожному шматочку зробити надріз по контуру, відступаючи пару сантиметрів від краю. На серединку викласти крем-сир, не заступаючи за надрізаний край. Краще за все це робити за допомогою кондитерського мішка. На крем-сир викласти полуницю: можна цілу, а можна порізати на дві або чотири частини. Краї слойок змазати збитим яйцем. Викласти слойки на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Випікати слойки приблизно 10 хвилин, або поки краї не піднімуться і не стануть золотавого кольору. Трошки остудити. При подачі полити згущеним молоком, шоколадним соусом або присипати цукровою пудрою.

Клафуті

Фото: french-barn.com

Традиційний французький десерт клафуті за класичним рецептом готують з вишнями, проте це правило не є сталим. Для цього десерту підійдуть будь-які сезонні фрукти й ягоди. Полуниці теж. Тісто робиться з яєць, молока, цукру, борошна — виходить досить рідка маса, щось середнє між млинцевим і заварним тістом. Усе виливається у форму з ягодами та запікається до золотистого кольору — ото й весь рецепт.

Знадобиться:

полуниця — 0,5 кг

яйця — 4 шт.

цукор — 100 г

молоко — 380 мл

борошно — 150 г

ванільний цукор — 1 пакетик

сіль — щіпка

вершкове масло — для змащування форми

цукрова пудра — для подачі

Як готувати

Полуницю помити, обсушити й видалити хвостики. Порізати на дві або чотири частини. Якщо дрібна, можна лишити цілою. Яйця, цукор, ванільний цукор, молоко, сіль і борошно збити блендером. Має вийти тісто як густий кефір. Форму для запікання змазати маслом, вилити на дно частину тіста, зверху викласти полуницю. Залити ягоди тістом, що залишилося. Присипати зверху цукром і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Випікати близько 45 хвилин. Перед подачею охолодити. Посипати цукровою пудрою й подавати.

Полуничний чизкейк у склянці

Фото: moeyskitchen.com

Чизкейки в склянках чудові з декількох причин. По-перше, це зручно — можна подавати одразу порційно і не заморочуватися з нарізкою та пошуком тарілок. По-друге, такі десерти готують дуже швидко й просто — час знадобиться лише для того, аби чизкейки настоялися в холодильнику перед подачею.

Знадобиться:

печиво (пісочне або "Марія") — 100 г

розтоплене вершкове масло — 40 г

вершковий сир (кімнатної температури) — 250 г

сметана або грецький йогурт — 100 г

цукрова пудра — 60 г

полуниця — 250 г

цукор — 1-2 ст. л.

сік лимона — 1 ст. л.

Як готувати

Підготувати основу. Подрібнити печиво в крихту — блендером або качалкою, склавши печиво в пакет. Змішати з розтопленим маслом до консистенції вологого піску. Розкласти суміш на дно склянок, злегка притиснути ложкою. Приготувати сирний шар. Збити вершковий сир із цукровою пудрою до однорідності. Додати сметану або йогурт. Ще раз добре збити. Розподілити масу поверх основи. Поставити в холодильник на 30 хвилин. Зробити полуничний топінг. Нарізати полуниці, засипати цукром і полити лимонним соком. Залишити на 10-15 хвилин, аби пустили сік. За бажанням можна злегка розім'яти ягоди виделкою або пробити блендером у пюре. Викласти полуничну масу поверх сирного шару. Подавати можна одразу або ж охолодити пару годин перед подачею.

Мафіни

Фото: twopeasandtheirpod.com

Мафіни, або кекси по-нашому, — це ще один десерт, який можна приготувати нашвидкуруч. Найдовше в цій страві — замісити тісто. На це піде якраз хвилин 15. Все інше зробить духовка.

Знадобиться:

яйця — 2 шт.

цукор — 120 г

кефір — 200 мл

олія або розтоплене вершкове масло — 100 мл

борошно — 250 г

розпушувач — 1,5 ч. л.

полуниця — 150-200 г

сіль — щіпка

Як готувати

Яйця збити з цукром і сіллю до легкої піни. Влити кефір і олію, перемішати вінчиком або міксером на низькій швидкості. Додати борошно, змішане з розпушувачем. Замісити однорідне тісто без грудочок — консистенція має бути трохи густішою за тісто для оладок. Полуницю нарізати шматочками. Акуратно додати ягоди в тісто або викладати їх безпосередньо зверху на тісто вже у формах. Розлити тісто у формочки для мафінів так, щоб вони займали не більше 2/3 об’єму. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та випікати 20-25 хвилин. Або до "сухої палички" — коли зубочистка виходитиме з тіста сухою. Перед подачею кекси трошки охолодити.

Омлет із полуницею

Фото: platingsandpairings.com

Так, омлети — це необов'язково солона страва. З солодкими наповнювачами, як-от шоколад, сезонні ягоди й фрукти, яйця, збиті з молоком до пишної піни, також дуже добре себе почувають. За бажанням подавати такий омлет можна з улюбленим м'яким сиром або солодким соусом.

Знадобиться:

полуниця — 7-10 шт.

яйця — 2-3 шт.

молоко — 2 ст. л.

сіль — щіпка

цукор — на смак

кориця — щіпка

олія або вершкове масло — для смаження

Як готувати

Полуницю помити, підсушити паперовими рушниками. Видалити хвостики, розрізати на дві або чотири частини. Яйця збити з молоком, сіллю, цукром і корицею. Влити отриману суміш на добре розігріту й змазану маслом чи олією пательню, зверху розкласти шматочки полуниці. Накрити кришкою та смажити спочатку на великому вогні, щоб низ схопився скоринкою, а краї піднялися, а потім зменшити до повільного вогню й смажити 5-7 хвилин, поки верх омлету не стане щільним.

Макарони з полуницею

Фото: polishfeast.com

Так, макарони також можна готувати з полуницею. На смак виходить наче вареники з полуницею. Хоча це й не дивно: що там тісто з ягодами, що там. Такий рецепт, наприклад, дуже популярний у Польщі влітку: місцеві блогери пишуть, що makaron z truskawkami — літня страва, що теплим флешбеком відносить у дитинство.

Знадобиться:

короткі макарони — 1,5 склянки

полуниця — 2 склянки

цукор — 3-4 ст. л.

вершки жирністю 18% — 1/3 склянки

Як готувати: